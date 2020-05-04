Озвучены зарплаты украинских заробитчан в Италии: это не нормально

Украинцы в Италии зарабатывают не так уж много. Об этом стало известно из поста украинки, которая начала подыскивать себе работу после окончания карантина. Женщина разместила запрос на вакансию в группе "Украинцы в Италии" в Facebook, но получила мало откликов. Заробитчанка надеялась найти заработок на 1200 евро, но вызвала бурную реакцию людей.

Ей начали писать, что это слишком мало. Люба Маковецкая ответила людям, что первый раз в Италии работала и за 600 евро, так как у нее не было выбора.

"Многие из работодателей берут на черную работу и недоплачивают, хамско используя, не дают и не оплачивают выходные, здесь же дают то, что закон говорит, а это мало !! Я на первой работе в Венето работала за 600 евро! Без выходных. Это не нормально, но выбора у меня не было", - написала автор поста.

Многие украинцы, работающие в Италии, озвучили свои зарплаты. Судя по всему, работа наших сограждан оплачивается не очень хорошо, если сравнивать с другими европейскими странами.

"Девочки мои дорогие, надо радоваться тому, что дают, скоро перестанут давать, Я работаю в Калабрии, в семье три человека 800 евро. Очень мало платят, никто не хочет делать контракт, зарплата 600-700 евро", - написала одна из женщин.

Отметим, что зарплаты в Италии невелики и вполне сопоставимы с теми, которые можно получить в Польше — от 1000 евро. Это данные 2019 года, но в 2020 ничего не изменилось.

"В Италии сейчас всего работают до 1 млн украинцев, из которых лишь около 200 тыс. — легально. Однако ездят на свой страх и риск — часто даже передают свою сезонную работу другим украинцам, а потом возвращаются", - рассказал украинский эксперт.

Как мы ранее писали, Украина разрешит чартерные рейсы для заробитчан.