Озвучені зарплати українських заробітчан в Італії: це не нормально

Українці в Італії заробляють не так вже й багато. Про це стало відомо з поста українки, яка почала підшукувати собі роботу після закінчення карантину. Жінка розмістила запит на вакансію в групі "Українці в Італії" у Facebook, але отримала мало відгуків. Заробітчанка сподівалася знайти заробіток на 1200 євро, але викликала бурхливу реакцію людей.

Їй почали писати, що це занадто мало. Люба Маковецька відповіла людям, що перший раз в Італії працювала і за 600 євро, через те, що у неї не було вибору.

"Багато роботодавців беруть на чорну роботу і недоплачують, хамсько використовуючи, не дають і не оплачують вихідні, тут же дають те, що закон говорить, а цього мало !! Я на першій роботі в Венето працювала за 600 євро! Без вихідних. Це не нормально, але вибору в мене не було", - написала автор посту.

Багато українців, які працюють в Італії, озвучили свої зарплати. Судячи з усього, робота наших співгромадян оплачується не дуже добре, якщо порівнювати з іншими європейськими країнами.

"Дівчатка мої дорогі, треба радіти з того, що дають, скоро перестануть давати, Я працюю в Калабрії, в сім'ї три людини 800 євро. Дуже мало платять, ніхто не хоче робити контракт, зарплата 600-700 євро", - написала одна з жінок.

Зазначимо, що зарплати в Італії невеликі і цілком порівнянні з тими, які можна отримати в Польщі — від 1000 євро. Це дані 2019 року, але в 2020 нічого не змінилося.

"В Італії зараз працюють до 1 млн українців, з яких лише близько 200 тис. — легально. Однак їздять на свій страх і ризик — часто навіть передають свою сезонну роботу іншим українцям, а потім повертаються", - розповів український експерт.

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