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Ознаки раку у дітей: усі батьки повинні знати небезпечні симптоми

Четвер 19 жовтня 2023 21:29
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Ознаки раку у дітей: усі батьки повинні знати небезпечні симптоми Медики назвали список потенційних ознак раку у дітей (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Дослідники з Нотингемського університету спільно з благодійними організаціями по боротьбі з дитячим раком провели опитування дорослих про те, наскільки вони обізнані про класичні симптоми цього небезпечного захворювання.

Виявилося, що тільки кожен 10 батьки знають хоча б 2-3 ознаки зі списку 42 класичних симптомів раку у дітей.

Які ознаки раку у дітей входять до цього списку і на що мають звернути увагу батьки, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на результати опитування, опубліковані у BMJ Journals.

Що показало опитування

За даними опитування дослідників, в якому брало участь 1000 дорослих, лише один з 10 знає про важливі симптоми раку у дітей. Всі дорослі були старше 18 років і третина в сім'ї має дітей від 6 до 15 років.

Трохи менше половини знали, що шишки чи набряки в області тазу, грудей чи яєчок можуть бути потенційними симптомами раку.

Майже половина опитаних вказала, що негайне обстеження потрібне при судомах, крові в сечі або калі, безперервній блювоті.

43% дорослих упевнені, що зміна родимок чи втрата ваги - привід негайно пройти обстеження. Тільки 10% батьків знали, що затримка розвитку у дітей віком до 2 років, повільне зростання, раннє чи пізнє статеве дозрівання - небезпечні симптоми.

Варто зазначити, що у Великій Британії щорічно діагностується 1800 нових випадків раку, а дитячий рак стає основною причиною набуття інвалідності серед молодих людей.

У США цей показник значно вище - щорічно реєструється 15 000 нових випадків раку до 20 років.

Список основних ознак раку у дітей

Автори дослідження зазначають, що список ознак - це потенційні симптоми. Вони можуть бути викликані рядом менш серйозних станів та захворювань. Також більшість симптомів не вказує на ризик виникнення раку поодинці, і найчастіше у дітей спостерігається щонайменше 5-8 ознак із загального списку одночасно.

  • Шишки або набряк у ділянці тазу, яєчок або грудей (про цю ознаку знає 46%)
  • Кров у сечі або стільці (44% обізнані про таку ознаку)
  • Зміна родимок (43%)
  • Шишки або набряк у грудній стінці або пахвами (41%)
  • Втрата ваги (40%)
  • Здуття живота, набір ваги (38%)
  • Шишки або набряки на обличчі, щелепі чи черепі (36%)
  • Постійний або рецидивний головний біль (32%)
  • Постійна чи періодична втома (32%)
  • Втрата апетиту (31%)
  • Постійне блювання (31%)
  • Надмірна кровотеча, гематоми, висипання, петехії (30%)
  • Судоми чи напади (29%)
  • Біль у грудній клітці або пахвах (29%)
  • Нез'ясовний набряк кісток або суглобів (27%)
  • Зміна режиму дефекації - запор або діарея (27%)
  • Постійний/повторюваний/прогресуючий біль або дискомфорт у животі (26%)
  • Труднощі при сечовипусканні (26%)
  • Проблеми із зором (26%)
  • Опухлі залози (26%)
  • Погіршення рівноваги, ходьби та мови (23%)
  • Постійний/рецидивуючий біль у кістках або суглобах, що посилюється вночі (23%)
  • Помітна блідість шкіри (22%)
  • Численні інфекції або часті симптоми грипу (22%)
  • Нез'ясовна кровотеча після сексу та між менструаціями (22%)
  • Лихоманка та нічна пітливість (21%)
  • Задишка (21%)
  • Труднощі з ковтанням (21%)
  • Нез'ясовна кульгавість або слабкість (20%)
  • Постійні/періодичні незрозумілі крики у маленьких дітей (19%)
  • Постійний/рецидивуючий біль у горлі або осиплий голос (18%)
  • Кривошия / нахил голови або ригідність шиї у маленьких дітей (18%)
  • Лейкокорія - свічення зіниці ока, біла зіниця, котяче око (18%)
  • Втрата слуху (17%)
  • Аномальні рухи очей (17%)
  • Аномальні рухи обличчя (16%)
  • Постійний біль у вусі (16%)
  • Обмежене відкривання рота (14%)
  • Повільне відновлення після травми кістки чи суглоба (14%)
  • Повільне зростання (13%)
  • Затримка розвитку у дітей віком до 2 років (11%)
  • Раннє чи пізніше статеве дозрівання (10%)

До речі, раніше ми писали, як українці можуть безкоштовно пройти обстеження на рак.

А ще розповідали про те, який непомітний симптом може вказувати одразу на 9 різних захворювань.

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