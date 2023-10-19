Ознаки раку у дітей: усі батьки повинні знати небезпечні симптоми
Дослідники з Нотингемського університету спільно з благодійними організаціями по боротьбі з дитячим раком провели опитування дорослих про те, наскільки вони обізнані про класичні симптоми цього небезпечного захворювання.
Виявилося, що тільки кожен 10 батьки знають хоча б 2-3 ознаки зі списку 42 класичних симптомів раку у дітей.
Які ознаки раку у дітей входять до цього списку і на що мають звернути увагу батьки, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на результати опитування, опубліковані у BMJ Journals.
Що показало опитування
За даними опитування дослідників, в якому брало участь 1000 дорослих, лише один з 10 знає про важливі симптоми раку у дітей. Всі дорослі були старше 18 років і третина в сім'ї має дітей від 6 до 15 років.
Трохи менше половини знали, що шишки чи набряки в області тазу, грудей чи яєчок можуть бути потенційними симптомами раку.
Майже половина опитаних вказала, що негайне обстеження потрібне при судомах, крові в сечі або калі, безперервній блювоті.
43% дорослих упевнені, що зміна родимок чи втрата ваги - привід негайно пройти обстеження. Тільки 10% батьків знали, що затримка розвитку у дітей віком до 2 років, повільне зростання, раннє чи пізнє статеве дозрівання - небезпечні симптоми.
Варто зазначити, що у Великій Британії щорічно діагностується 1800 нових випадків раку, а дитячий рак стає основною причиною набуття інвалідності серед молодих людей.
У США цей показник значно вище - щорічно реєструється 15 000 нових випадків раку до 20 років.
Список основних ознак раку у дітей
Автори дослідження зазначають, що список ознак - це потенційні симптоми. Вони можуть бути викликані рядом менш серйозних станів та захворювань. Також більшість симптомів не вказує на ризик виникнення раку поодинці, і найчастіше у дітей спостерігається щонайменше 5-8 ознак із загального списку одночасно.
- Шишки або набряк у ділянці тазу, яєчок або грудей (про цю ознаку знає 46%)
- Кров у сечі або стільці (44% обізнані про таку ознаку)
- Зміна родимок (43%)
- Шишки або набряк у грудній стінці або пахвами (41%)
- Втрата ваги (40%)
- Здуття живота, набір ваги (38%)
- Шишки або набряки на обличчі, щелепі чи черепі (36%)
- Постійний або рецидивний головний біль (32%)
- Постійна чи періодична втома (32%)
- Втрата апетиту (31%)
- Постійне блювання (31%)
- Надмірна кровотеча, гематоми, висипання, петехії (30%)
- Судоми чи напади (29%)
- Біль у грудній клітці або пахвах (29%)
- Нез'ясовний набряк кісток або суглобів (27%)
- Зміна режиму дефекації - запор або діарея (27%)
- Постійний/повторюваний/прогресуючий біль або дискомфорт у животі (26%)
- Труднощі при сечовипусканні (26%)
- Проблеми із зором (26%)
- Опухлі залози (26%)
- Погіршення рівноваги, ходьби та мови (23%)
- Постійний/рецидивуючий біль у кістках або суглобах, що посилюється вночі (23%)
- Помітна блідість шкіри (22%)
- Численні інфекції або часті симптоми грипу (22%)
- Нез'ясовна кровотеча після сексу та між менструаціями (22%)
- Лихоманка та нічна пітливість (21%)
- Задишка (21%)
- Труднощі з ковтанням (21%)
- Нез'ясовна кульгавість або слабкість (20%)
- Постійні/періодичні незрозумілі крики у маленьких дітей (19%)
- Постійний/рецидивуючий біль у горлі або осиплий голос (18%)
- Кривошия / нахил голови або ригідність шиї у маленьких дітей (18%)
- Лейкокорія - свічення зіниці ока, біла зіниця, котяче око (18%)
- Втрата слуху (17%)
- Аномальні рухи очей (17%)
- Аномальні рухи обличчя (16%)
- Постійний біль у вусі (16%)
- Обмежене відкривання рота (14%)
- Повільне відновлення після травми кістки чи суглоба (14%)
- Повільне зростання (13%)
- Затримка розвитку у дітей віком до 2 років (11%)
- Раннє чи пізніше статеве дозрівання (10%)
До речі, раніше ми писали, як українці можуть безкоштовно пройти обстеження на рак.
А ще розповідали про те, який непомітний симптом може вказувати одразу на 9 різних захворювань.