Признаки рака у детей: все родители должны знать опасные симптомы
Исследователи из Нотингемского университета совместно с благотворительными организациями по борьбе с детским раком провели опрос взрослых о том, насколько они осведомлены о классических симптомах этого опасного заболевания.
Оказалось, что только каждый 10 родитель знает хотя бы 2-3 признака из списка 42 классических симптомов рака у детей.
Какие признаки рака у детей входят в этот список и на что должны обратить внимание родители, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на результаты опроса, опубликованные в BMJ Journals.
Что показал опрос
По данным опроса исследователей, в котором участвовало 1000 взрослых, только один из 10 знает о важных симптомах рака у детей. Все взрослые были старше 18 лет и у трети в семье есть дети от 6 до 15 лет.
Чуть меньше половины знали, что шишки или отеки в области таза, груди или яичек могут быть потенциальными симптомами рака.
Почти половина опрошенных указала, что немедленное обследование нужно при судорогах, крови в моче или кале, непрекращающейся рвоте.
43% взрослых уверены, что изменение родинок или потеря веса - повод немедленно пройти обследование. Только 10% родителей знали, что задержка развития у детей до 2 лет, медленный рост, раннее или позднее половое созревание - опасные симптомы.
Стоит отметить, что в Великобритании ежегодно диагностируется 1800 новых случаев рака, а детский рак становится основной причиной приобретения инвалидности среди молодых людей.
В США этот показатель значительно выше - ежегодно регистрируется 15 000 новых случаев рака в возрасте до 20 лет.
Список основных признаков рака у детей
Авторы исследования отмечают, что список признаков - это потенциальные симптомы. Они могут быть вызваны рядом менее серьезных состояний и заболеваний. Также большинство симптомов не указывает на риск возникновения рака по одиночке, и чаще всего у детей наблюдается как минимум 5-8 признаков из общего списка одновременно.
- Шишки или отек в области таза, яичек или груди (об этом признаке знает 46%)
- Кровь в моче или стуле (44% осведомлены о таком признаке)
- Изменение родинок (43%)
- Шишки или отек в грудной стенке или подмышками (41%)
- Потеря веса (40%)
- Вздутие живота, набор веса (38%)
- Шишки или отеки на лице, челюсти или черепе (36%)
- Постоянная или рецидивирующая головная боль (32%)
- Постоянная или периодическая усталость (32%)
- Потеря аппетита (31%)
- Постоянная рвота (31%)
- Чрезмерное кровотечение, гематомы, сыпь, петехии (30%)
- Судороги или припадки (29%)
- Боль в грудной клетке или подмышках (29%)
- Необъяснимый отек костей или суставов (27%)
- Изменение режима дефекации - запор или диарея (27%)
- Постоянная/повторяющаяся/прогрессирующая боль или дискомфорт в животе (26%)
- Затруднения при мочеиспускании (26%)
- Проблемы со зрением (26%)
- Опухшие железы (26%)
- Ухудшение равновесия, ходьбы и речи (23%)
- Постоянная/рецидивирующая боль в костях или суставах, которая усиливается ночью (23%)
- Заметная бледность кожи (22%)
- Множественные инфекции или частые симптомы гриппа (22%)
- Необъяснимое кровотечение после секса и между менструациями (22%)
- Лихорадка и ночная потливость (21%)
- Одышка (21%)
- Трудности с глотанием (21%)
- Необъяснимая хромота или слабость (20%)
- Постоянные/периодические необъяснимые крики у маленьких детей (19%)
- Постоянная/рецидивирующая боль в горле или осипший голос (18%)
- Кривошея /наклон головы или ригидность шеи у маленьких детей (18%)
- Лейкокория - свечение зрачка глаза, белый зрачок, кошачий глаз (18%)
- Потеря слуха (17%)
- Аномальные движения глаз (17%)
- Аномальные движения лица (16%)
- Постоянная боль в ухе (16%)
- Ограниченное открывание рта (14%)
- Медленное восстановление после травмы кости или сустава (14%)
- Медленный рост (13%)
- Задержка развития у детей младше 2 лет (11%)
- Раннее или позднее половое созревание (10%)
Кстати, ранее мы писали о том, как украинцы могут бесплатно пройти обследование на рак.
А еще рассказывали о том, какой незаметный симптом может указывать сразу на 9 разных заболеваний.