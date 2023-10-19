Признаки рака у детей: все родители должны знать опасные симптомы

Оказалось, что только каждый 10 родитель знает хотя бы 2-3 признака из списка 42 классических симптомов рака у детей.

Исследователи из Нотингемского университета совместно с благотворительными организациями по борьбе с детским раком провели опрос взрослых о том, насколько они осведомлены о классических симптомах этого опасного заболевания.

Какие признаки рака у детей входят в этот список и на что должны обратить внимание родители, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на результаты опроса, опубликованные в BMJ Journals.

Что показал опрос

По данным опроса исследователей, в котором участвовало 1000 взрослых, только один из 10 знает о важных симптомах рака у детей. Все взрослые были старше 18 лет и у трети в семье есть дети от 6 до 15 лет.

Чуть меньше половины знали, что шишки или отеки в области таза, груди или яичек могут быть потенциальными симптомами рака.

Почти половина опрошенных указала, что немедленное обследование нужно при судорогах, крови в моче или кале, непрекращающейся рвоте.

43% взрослых уверены, что изменение родинок или потеря веса - повод немедленно пройти обследование. Только 10% родителей знали, что задержка развития у детей до 2 лет, медленный рост, раннее или позднее половое созревание - опасные симптомы.

Стоит отметить, что в Великобритании ежегодно диагностируется 1800 новых случаев рака, а детский рак становится основной причиной приобретения инвалидности среди молодых людей.

В США этот показатель значительно выше - ежегодно регистрируется 15 000 новых случаев рака в возрасте до 20 лет.

Список основных признаков рака у детей

Авторы исследования отмечают, что список признаков - это потенциальные симптомы. Они могут быть вызваны рядом менее серьезных состояний и заболеваний. Также большинство симптомов не указывает на риск возникновения рака по одиночке, и чаще всего у детей наблюдается как минимум 5-8 признаков из общего списка одновременно.