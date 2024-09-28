З ознаки, які видають "хронічних" холостяків та холостячок

Експерт зі знайомств та розривів Емі Чан стверджує, що у світі існує два типи самотніх людей: самотні люди, які щасливі бути самотніми й самотні люди, які не щасливі через свою самотність.

"Є люди, які самотні, і це боляче для них, і я справді думаю, що так краще, бо вони вмотивовані пробувати різні речі. Найскладніше, коли вони живуть добре і річ не у тому, що вони нещасливі, тому немає жодної больової точки, яка б спонукала їх вийти за межі своєї зони комфорту", - каже Чан.

Вона додала, що люди з другої групи попри те, що бути у партнерстві було б дивовижно, ризик отримати відмову та робити все, що пов'язано з процесом побачень - лякає її або втомлює, тому вони цього уникають.

Вони орієнтовані на "ні"

Одна з закономірностей, яку Чан бачила у своїй роботі, полягає в тому, що люди, які, як правило, тривалий час залишаються самотніми, люблять говорити "ні". Фактично вони дискваліфікують потенційних партнерів, перш ніж з'явиться будь-який шанс.

"Вони просто не дозволяють будь-якому зв'язку мати потенціал для зростання, тому що в їхній голові вони мають уявлення про те, чого хочуть, а це може бути зовсім не обов'язково тим, що їм насправді потрібно", - каже експерт.

Такі люди, як правило, дуже вибагливі й можуть занадто зосереджуватися на недосконалостях іншої людини.

"Вони мають уявлення про людину в голові, і це більше стосується задоволення їхнього его, ніж справжнього створення значущого зв'язку. Я думаю, що це частково пов'язано з тим, що людина звикла бути лідером та змушувати людей робити саме так, як ти хочеш, інакше - звільнення. У коханні процвітання через суворість неможлива", - додає Чан.

Вони саботують стосунки

Інша модель "хронічно самотніх" полягає у тому, що вони схильні саботувати свої стосунки. Один зі способів, як люди саботують стосунки - це вони інвестують у недоступних людей.

"Здебільшого вони звинувачують місто, у якому живуть, або кажуть, що всі хлопці чи дівчата такі, не розкриваючи, чому вони це роблять. Люди мають хронічну структуру відчувати потяг або зустрічатися з недоступними людьми й це зручний спосіб уникати близькості", - пояснює експерт.

Вони себе не показують

Незалежно від того, чи знаходять вони час у своєму напруженому графіку чи не докладають зусиль, щоб познайомитися з новими людьми, є ще одна цікава закономірність у "хронічно самотніх". Вони не знаходять у своєму житті місця для побачень.

"Є багато міфів про кохання та стосунки, які люди вважають правдивими. Один з них полягає в тому, що "кохання трапляється тоді, коли ви найменше цього очікуєте". І тому самотні себе не показують. Вони говорять: "Ну, знаєш, це станеться, коли станеться". А я кажу: "Але ти працюєш у жіночій косметичній клініці, а потім одразу йдеш додому, де будеш дивитися телевізор", - розповідає Чан.

Вона пояснює, що це фактично привід не казати правду, що їм комфортно бути самотніми.