Ознаки дійсно щасливих стосунків, які мають майбутнє: перевірте себе
Кохання - це звісно прекрасно, але його недостатньо для розвитку щасливих, гармонійних стосунків, які мають майбутнє. Коли двоє людей починають тісні взаємини, у гру вступають такі складники, як спілкування, інтим, фінанси, побут, дружба, спільні інтереси та багато чого іншого. І тут щось може піти не так...
Які ж індикатори, що ваші стосунки справді щасливі, розповіла психолог, арт-терапевт, Ольга Тимченко в Facebook.
Довіра та відчуття опори
У пари немає секретів, бо немає потреби грати в "ігри". Довіра підкріплюється розумінням того, що партнер завжди на твоєму боці, проявляє піклування та задовольняє твої потреби.
Відчуття справжності
Ти можеш спокійно презентувати партнеру як сильні, так і слабкі свої сторони. Все, що ти будеш вважати в собі неідеальним – у відповідь отримуєш лише прийняття та любов.
Відсутність страхів – будь-яких
Ти не боїшся, що тебе не почують; не боїшся, що осудять, зроблять винуватим, зманіпулюють, проявлять агресію. Замість цього є спокій та віра.
Сексуальний потяг
Навіть після етапу пристрасті він не зникає, лише може стати більш спокійним. А ще ти відчуваєш власну сексуальність та привабливість, бачиш це у собі та у реакції партнера.
Свобода
Парадоксом є те, що тобі добре як поряд з партнером, так і без нього. Немає залежності, контролю (з обох боків), відчуття самотності та ревнощів. Ви є повноцінними, а бути разом – лише вибір. Але сумувати на відстані також нормально – адже разом дуже добре.
Відкритий прояв
Ви можете говорити про будь-що, та показувати будь-які емоції. І реакція партнера буде спрямована на бажання зрозуміти вас. Будь-які інші реакції (знецінення, уникання, насміхання або образи) є тривожними дзвіночками, на які треба звертати увагу.
Ресурс
Здорові стосунки надають крила та тепло. Якщо ж більшу частину часу ви страждаєте та зморені скандалами, варто замислитись над цінністю таких взаємин.
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