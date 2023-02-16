Признаки действительно счастливых отношений, у которых есть будущее: проверьте себя

Любовь - это, конечно, прекрасно, но ее недостаточно для развития счастливых, гармоничных отношений, у которых есть будущее. Когда два человека начинают тесные отношения, в игру вступают такие составляющие, как общение, интим, финансы, быт, дружба, общие интересы и многое другое. И тут что-то может пойти не так...

Какие же индикаторы, что ваши отношения действительно счастливы, рассказала психолог, арт-терапевт Ольга Тимченко в Facebook .

Доверие и чувство опоры

У пары нет секретов, потому что нет нужды играть в "игры". Доверие подкрепляется пониманием того, что партнер всегда на твоей стороне, проявляет заботу и удовлетворяет твои потребности.

Ощущение подлинности

Ты можешь спокойно презентовать партнеру как сильные, так и слабые стороны. Все, что ты будешь считать в себе неидеальным – в ответ получаешь только принятие и любовь.

Отсутствие страхов – любых

Ты не боишься, что тебя не услышат; не боишься, что осудят, сделают виноватым, сманипулируют, проявляют агрессию. Вместо этого есть покой и вера.

Сексуальное влечение

Даже после этапа страсти оно не исчезает, только может стать спокойнее. А еще ты чувствуешь свою сексуальность и привлекательность, видишь это в себе и в реакции партнера.

Свобода

Парадоксом является то, что тебе хорошо как рядом с партнером, так и без него. Нет зависимости, контроля (с обеих сторон), ощущения одиночества и ревности. Вы полноценные, а быть вместе – только выбор. Но скучать на расстоянии тоже нормально – ведь вместе очень хорошо.

Открытое проявление

Вы можете говорить о чем-либо, и показывать любые эмоции. И реакция партнера будет направлена на желание вас понять. Любые другие реакции (обесценивание, избегание, насмешки или обиды) являются тревожными звоночками, на которые нужно обращать внимание.

Ресурс

Здоровые отношения дают крылья и тепло. Если же большую часть времени вы страдаете и утомлены скандалами, стоит задуматься над ценностью таких взаимоотношений.