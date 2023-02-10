Ознаки чоловіка, від якого треба бігти якнайшвидше
З якими чоловіками не можна зв’язуватися (фото: freepik)
Деякі чоловіки виявляють себе нездатними побудувати міцні гармонійні стосунки, тому від них треба бігти чимдуж. Звісно, можна спробувати поговорити і достукатися до такого партнера, і якщо ви будете почуті, можна спробувати. Проте роботи буде багато, адже таких чоловіків психологи називають незрілими.
Про це пише Telegram канал "Про стосунки".
Як проявляється незрілий чоловік?
- Він не готовий відкрито ділитися та говорити про свої бажання у сексі. Та й не лише у сексі.
- Може навіть взагалі не знати, що хоче від себе та від життя, а тим більше від стосунків і жінки.
- При будь-якій відкритій розмові махає рукою, жартує або закривається.
- Часто ображається і замовчує почуття.
- Виявляє пасивну агресію убік дівчини, постійні жорсткі сарказми та під*оби, іноді, навіть при друзях.
- Принижує значущість та знецінює важливі для жінки речі, наприклад, роботу, хобі, друзі, б’юті-догляди тощо.
- Схильний до впливу з боку друзів, колег та навіть мами, а часом і колишньої.
- Немає фінансової стабільності, не може з розумом розпоряджатися грошима, витрачає більше, ніж має.
- Боїться проблем, йде та уникає їх. Навіть може тимчасово піти від дівчини.
- Звинувачує жінок у меркантильності (зазвичай, це ті, хто не може повністю забезпечити навіть себе, а щоб вже говорити про догляд/піклування про жінку).
- Багато слів, мало справ. Говорить, мріє, навіть будує плани та стратегію життя… На цьому правда все закінчується, далі – одні виправдання.
- Компроміс, гнучкість, – хм, а що це?! Для нього правильними будуть лише: Як мужик сказав, так і буде, та ще й кулаком по столу для більшої переконливості.
Що робити з таким чоловіком і чи можна його змінити?
Якщо хочеться продовження банкету, то можете залишатися в стосунках... Змінити – навряд чи, адже особистість формується до 7 років.
Варіант лише такий:
- Донести спокійно, з дорослої позиції, що не влаштовує і турбує щодо вас та у ваших стосунках.
- Вийти з чоловіком на діалог: щоб почув і він, і ви його.
- Якщо він зможе почути – бінго. Ви можете трохи інакше продовжити стосунки і всі будуть щасливі.
- Якщо не почув, розійтися і зустріти зрілого чоловіка. Що теж чудовий варіант!
Раніше ми писали, які речі робить чоловік лише з жінкою, яку насправді кохає.
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