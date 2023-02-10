Ознаки чоловіка, від якого треба бігти якнайшвидше

З якими чоловіками не можна зв’язуватися (фото: freepik)

Деякі чоловіки виявляють себе нездатними побудувати міцні гармонійні стосунки, тому від них треба бігти чимдуж. Звісно, можна спробувати поговорити і достукатися до такого партнера, і якщо ви будете почуті, можна спробувати. Проте роботи буде багато, адже таких чоловіків психологи називають незрілими.

Про це пише Telegram канал "Про стосунки".