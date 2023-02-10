Признаки мужчины, от которого нужно бежать как можно быстрее

Некоторые мужчины проявляют себя неспособными построить крепкие гармонические отношения, поэтому от них нужно бежать изо всех сил. Конечно, можно попробовать поговорить и достучаться до такого партнера, и, если вы будете услышаны, можно попробовать. Однако работы будет много, ведь таких мужчин психологи называют незрелыми.