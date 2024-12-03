Ознака №1, що ви дуже часто миєте волосся

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Зверніть увагу на своє волосся та відзначте, коли воно починає здаватися несвіжим.

"Немає точної кількості разів на тиждень, коли вам слід мити голову", - розповідає знаменитий стиліст Тоня Ле.

Це залежить від текстури вашого волосся, вироблення натурального жиру тощо. Але якщо звернути увагу на дрібні ознаки, які подає вам ваше волосся, ви можете скласти найкращий графік миття.

Сухе волосся

Сухе волосся є причиною №1 частого миття голови.

"Повна нестача вологи від відсутності жиру також може спричинити сухість шкіри голови, що лущиться, а коли шкіра голови висихає, то й волосся теж", - каже Ле.

Якщо вам здається, що кінчики січуться більше, ніж зазвичай, це також може бути ознакою надмірного миття. Мокре волосся дуже сприйнятливе до пошкоджень і ламкості, тому чим частіше ви його миєте, тим більше шансів на його ламкість.

Тьмяне волосся

Сухе волосся, як правило, стає тьмяним.

"Блискуче волосся - це здорове волосся, тому якщо ваше волосся не блищить, це може означати, що воно не зволожене", - уточнює експерт.

Шампунь змиває ваші природні жири, залишаючи внутрішній шар незахищеним. Або навіть використання занадто великої кількості шампуню може призвести до накопичення залишків.

Лупа

Суха шкіра голови може призвести до появи лупи.

"Зведення до мінімуму використання шампуню допоможе вашим сальним залозам виконувати свою роботу та природним чином заспокоїти шкіру голови", - розповідає стиліст.

Якщо лупа стає надто інтенсивною, засіб для відлущування шкіри голови разом із лікуванням олією чайного дерева подбає про це. І обов’язково продовжуйте використовувати шампунь від лупи, поки лусочки не зникнуть.

Як часто треба мити голову

Людям з густим, кучерявим або довгим волоссям слід мити голову рідше, оскільки їх тип волосся має тенденцію не так легко розподіляти жир по стрижню волосся.

Оскільки афроамериканці мають тип волосся, схильний до сухості та ламкості, необхідно мити набагато рідше, наприклад раз на тиждень або навіть раз на два тижні, якщо шкіра голови не подразнюється чи не свербить.