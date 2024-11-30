Топ-5 продуктів, які необхідно їсти кожній жінці

Правильне харчування - це основа здоров’я, особливо для жінок, чий організм має унікальні потреби на різних етапах життя: від підтримки гормонального балансу до зміцнення кісток і турботи про шкіру. Щоб почуватися енергійно, виглядати чудово та запобігти багатьом хворобам, варто включити до раціону продукти, які забезпечують організм важливими поживними речовинами.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які п’ять основних продуктів мають бути у меню кожної жінки.

Жирна риба (лосось, скумбрія, сардини)

Жирна риба багата на омега-3 жирні кислоти, які необхідні для здоров’я серця, мозку та шкіри. Для жінок це особливо важливо, оскільки омега-3 допомагають зменшити симптоми передменструального синдрому (ПМС) і підтримують еластичність шкіри.

Чому це важливо?

Покращує стан волосся та шкіри.

Захищає від депресії та тривожності.

Підтримує здоров’я серцево-судинної системи.

Достатньо 2-3 порцій жирної риби на тиждень.

Горіхи та жирна риба мають бути в раціоні жінки (freepik.com)

Горіхи та насіння

Мигдаль, волоські горіхи, насіння льону або чіа - справжні суперфуди для жінок. Вони багаті на вітамін Е, магній та антиоксиданти, які борються зі старінням і підтримують гормональний баланс.

Чому це важливо?

Покращують стан шкіри, запобігаючи її пересушуванню.

Знижують ризик остеопорозу завдяки магнію.

Допомагають стабілізувати рівень цукру в крові.

Додавайте горіхи та насіння до салатів, каш чи їжте як перекус (порція — 20–30 г на день).

Листова зелень (шпинат, капуста кале, рукола)

Зелень є джерелом фолієвої кислоти, кальцію, заліза та клітковини. Фолієва кислота особливо важлива для жінок, які планують вагітність, оскільки вона сприяє правильному розвитку плода.

Чому це важливо?

Підтримує кісткову систему завдяки кальцію.

Знижує ризик анемії завдяки залізу.

Покращує травлення завдяки клітковині.

Додавайте зелень до салатів, смузі або як гарнір до основних страв.

Додавайте листову зелень до страв (фото: freepik.com)

Ягоди (чорниця, малина, журавлина)

Ягоди - це природний антиоксидантний коктейль, який бореться з вільними радикалами, що викликають старіння. Вони також допомагають підтримувати здоров’я сечовивідної системи, що є важливим для жінок.

Чому це важливо?

Запобігають запальним процесам у організмі.

Підтримують еластичність шкіри.

Покращують пам’ять та концентрацію.

Їжте ягоди свіжими, додавайте до вівсянки чи йогурту або використовуйте для приготування корисних десертів.

Молочні або альтернативні продукти, багаті кальцієм

Молоко, йогурт, сир або їх рослинні аналоги (наприклад, мигдальне чи соєве молоко) забезпечують організм кальцієм і вітаміном D, необхідними для здоров’я кісток. Особливо це актуально для жінок після 40 років, коли ризик остеопорозу зростає.

Чому це важливо?

Підтримують міцність кісток і зубів.

Покращують функцію м’язів.

Сприяють зниженню артеріального тиску.

Щоденно вживайте 2-3 порції молочних продуктів або їх замінників.