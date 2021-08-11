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На оживленной трассе Тернополь-Львов поймали 9-летнего путешественника: преодолел 10 км

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Тернопольская область, Среда 11 августа 2021 08:58
На оживленной трассе Тернополь-Львов поймали 9-летнего путешественника: преодолел 10 км На трассе Тернополь - Львов поймали юного путешественника
Автор: Светлана Мащенко

Патрульные поймали на оживленной трассе Тернополь-Львов юного путешественника, который ехал на велосипеде. Он уже успел преодолеть десять километров, и до точки назначения оставалось всего пять.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как оказалось, девятилетний мальчик решил проведать любимую бабушку. Разрешения у родителей он конечно же не спрашивал.

Ребенок направлялся в районную больницу, чтобы поддержать родного человека, который заболел.

В процессе разбирательств выяснилось, что на поиски школьника уже отправился его отец.

Вскоре родители приехали за путешественником и забрали его домой вместе с велосипедом.

Видео: На трассе Тернополь-Львов поймали маленького путешественника (ТСН)

Ранее мы писали, что в Киеве двухлетний ребенок едва не погиб в бассейне. Появилось видео чудесного спасения.

Также сообщалось, что в Мариуполе четырехлетний малыш гулял по подоконнику девятого этажа. Очевидцы опубликовали видео момента ЧП.

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