На оживленной трассе Тернополь-Львов поймали 9-летнего путешественника: преодолел 10 км
Патрульные поймали на оживленной трассе Тернополь-Львов юного путешественника, который ехал на велосипеде. Он уже успел преодолеть десять километров, и до точки назначения оставалось всего пять.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Как оказалось, девятилетний мальчик решил проведать любимую бабушку. Разрешения у родителей он конечно же не спрашивал.
Ребенок направлялся в районную больницу, чтобы поддержать родного человека, который заболел.
В процессе разбирательств выяснилось, что на поиски школьника уже отправился его отец.
Вскоре родители приехали за путешественником и забрали его домой вместе с велосипедом.
Видео: На трассе Тернополь-Львов поймали маленького путешественника (ТСН)
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