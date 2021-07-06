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4-летний малыш гулял по подоконнику девятого этажа: видео момента ЧП в Мариуполе

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Мариуполь, Вторник 06 июля 2021 10:01
4-летний малыш гулял по подоконнику девятого этажа: видео момента ЧП в Мариуполе Коллаж РБК-Украина: Ребенок гулял по подоконника на 9 этаже в Мариуполе
Автор: Светлана Мащенко

В Мариуполе четырехлетнего малыша, который гулял по подоконнику на девятом этаже, сняли на видео и разместили кадры в социальных сетях. На место сразу выехала полиция, чтобы разобраться в ситуации.

Почему ребенок оказался на подоконнике, и как уберечь малышей от страшной трагедии - читайте ниже в нашем материале.

Инцидент случился в понедельник, 5 июля.

Как рассказали в пресс-службе местной полиции, за ребенком в этот момент присматривали бабушка и 12-летний брат. Но они находились в соседней комнате.

"По инциденту составят административный материал, который в дальнейшем направят в суд", - сообщили в полиции.

На кадрах видно, как мальчик стоит на металлическом подоконнике, держась одной рукой за раму, а затем заходит в комнату. Судя по всему, открывающаяся часть окна неисправна, так как заметен провис.

Видео: В Мариуполе ребенок гулял по подоконнику

В полиции напомнили, что чаще всего причинами травмирования и гибели детей становятся три мифа:

Малыш не успеет выпасть за минуту. На самом деле это не так. Достаточно секунды, чтобы случилось горе.

Москитная сетка спасет. Сетка предназначена для защиты от насекомых. Она легко снимается, и веса ребенка, который уперся на нее, не выдерживает.

Ребенок уже взрослый, он не выпадет. Даже если ребенку 6 лет, и он знает об угрозе открытых окон, это не гарантирует стопроцентной безопасности.

Простые правила, которые спасут жизнь вашему ребенку:

  • уберите мебель от окон;
  • объяснит ребенку, что залезать на подоконник опасно, обязательно растолкуйте, почему именно;
  • никогда ни на минуту не оставляйте ребенка без присмотра в комнате с открытым или незащищенным окном;
  • установите на окна замки или блокираторы;
  • защитите окна решетками (например, вставными);
  • не позволяйте ребенку играть на подоконнике.

Ранее сообщалось, что в Киеве чудом спасли девочку, которую уносило течение в опасном месте на пляже.

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