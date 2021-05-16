Ожирение вызывает всего три фактора: что нужно знать о продуктах питания

Как показывают исследования, серьезную опасность для здоровья несут только три продукта. Именно они приводят к быстрому наращиванию жировой массы. Жир непосредственно влияет на печенку и кишечник.

При нарушении обмена веществ, которое вызвано излишком жира в организме, нарушается выработка энергии. Это приводит к переутомлению, уменьшается выносливость, появляется сонливость.

Относится к такому состоянию безразлично не рекомендуется и ученые назвали, с чем в рационе попрощаться нужно немедленно:

Штучные подсластители, сахарозаменители

Рафинированные углеводы

Жареная еда

Как отмечают ученые, штучные подсластители вызывают ускоренный синтез жировых отложений.

К рафинированным углеводам относятся: сахар, мед, сироп, торты, пирожные и другие сладости. Такие продукты приводят не только к жировым отложениям, но и к накапливанию плохого холестерина.