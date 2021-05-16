Ожиріння викликає всього три фактори: що потрібно знати про продукти харчування

Як показують дослідження, серйозну небезпеку для здоров'я несуть тільки три продукти. Саме вони призводять до швидкого нарощування жирової маси. Жир безпосередньо впливає на печінку і кишечник.

При порушенні обміну речовин, яке викликане надлишком жиру в організмі, порушується вироблення енергії. Це призводить до перевтоми, зменшується витривалість, з'являється сонливість.

Ставитися до такого стану байдуже не рекомендується і вчені назвали, з чим в раціоні попрощатися потрібно негайно:

Штучні підсолоджувачі, цукрозамінники

Рафіновані вуглеводи

Смажена їжа

Як відзначають вчені, штучні підсолоджувачі викликають прискорений синтез жирових відкладень.

До рафінованих вуглеводів відносяться: цукор, мед, сироп, торти, тістечка та інші солодощі. Такі продукти призводять не тільки до жирових відкладень, але і до накопичення поганого холестерину.