Ожидаются дожди: синоптики дали неутешительный прогноз погоды

Погода в Украине во вторник, 2 апреля, будет благоприятной только в нескольких областях страны. На востоке ожидаются дожди и похолодание. Об этом сообщается на сайте Украинского гидрометцентра.

Погода огорчит жителей восточных областей Украины. Там пройдут кратковременные дожди, сухая погода ожидается только в Днепре. Ночная температура в регионе от 0 до +4 градусов. Днем столбики термометров покажут +7 +10 градусов.

На юге облачно с прояснениями, без осадков. Ночью ожидается всего +1 +4 градуса. Днем воздух прогреется до +9 +11 градусов, в Одессе до +14 градусов.

В Крыму без осадков. Ночью +2 +4 градуса, днем от +9 +11 градусов. Синоптики предупреждают о сильном ветре.

В северных областях осадки не прогнозируются, но ночью температура воздуха опустится до -1 градуса. Днем потеплеет до +8 +10 градусов.

На западе без существенных осадков. Ночью температура опустится до -1 -2 градусов. Днем ожидается ветреная погода с прояснениями, температура воздуха +9 +12 градусов, в Ужгороде прогреется до +14 градусов.

В центральной части страны облачно с прояснениями, осадки не прогнозируются. Ночью от -1 до +1 градуса. Днем ожидается от +8 до +11 градусов.

В столице 2 апреля осадки не прогнозируются. Ночью будет холодно, до -1 градуса. Днем облачно, но с прояснениями, от +9 до +11 градусов.

Погода в Украине 2 апреля

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Наталка Диденко напугала украинцев неблагоприятным прогнозом погоды на ближайшие дни.

А также рассказывали о том, что синоптики дали прогноз погоды на первые дни апреля и предупредили о температурных качелях.