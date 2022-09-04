Ожидается сильный удар: Землю накроет мощная магнитная буря

После небольших колебаний в субботу, 3 сентября, магнитосфера была спокойной в воскресенье только утром. С обеда ситуация снова начала ухудшаться и к вечеру Землю накроет новой магнитной бурей.

В пиковые часы она достигнет индекса 6. А это значит, что ее воздействие почувствуют многие люди на планете и могут быть перебои со связью и в работе электроники.

Эта буря будет затяжная и отступит только к 6 сентября. В состояние покоя магнитосфера вернется 10 сентября.

Как магнитные бури могут влиять на самочувствие человека

Магнитные бури вызывают головные боли, общее ухудшение самочувствия, боли в мышцах и обострение хронических заболеваний.

Также могут быть такие симптомы:

Сонливость или нарушение сна

Вялость, упадок сил, головокружение и невозможность сконцентрироваться

Эмоциональные перепады - раздражительность, апатия, депрессия, агрессия

Нарушение сердечного ритма, скачки артериального давления, боли в сердце

Повышенная тревожность

Ломота в суставах, боль в местах прошлых переломов

Как помочь организму в дни магнитных бурь

В первую очередь нужно соблюдать нормальный режим дня - высыпаться, исключить чрезмерные физические и психоэмоциональные нагрузки.

Нужно гулять на свежем воздухе, полноценно и сбалансировано питаться, пить достаточно жидкости и исключить вредную пищу, алкоголь и сигареты.

Спортивную нагрузку лучше заменить на умеренную - ходьба по парку, плавание. Стабилизировать состояние помогут контрастный душ, ванна, отдых с книгой или на природе, травяные чаи и покой.

Людям с хроническими заболеваниями нужно побольше отдыхать, снизить нагрузки и держать под руками необходимые лекарства.