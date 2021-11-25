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В озеро Киева сливают опаснейшие отходы: на воде пленка из нефти (фото)

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Киев, Четверг 25 ноября 2021 08:52
В озеро Киева сливают опаснейшие отходы: на воде пленка из нефти (фото) В киевское озеро сливают опасные отходы (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В киевский водоем сливают нефтепродукты. Речь идет об озере Кирилловском в Оболонском районе столицы.

Об этом сообщили на странице Facebook "Почайна".

Что известно

Отмечается, что выброс нефтепродуктов произошел 23 ноября.

В озеро Киева сливают опаснейшие отходы: на воде пленка из нефти (фото)В озеро на Оболони слили нефтепродукты (фото: facebook.com/pochaina.river)

Данный факт передан для расследования в рамках уголовного производства 4202110205000092 по ст. 242 Уголовного Кодекса Украины ("Нарушение правил охраны вод) в Оболонскую окружную прокуратуру города Киева.

Благодаря неравнодушным жителям района было начато криминальное производство. Заявление в полицию подала Аннабелла Морина.

"Большая просьба: если вы видите, что какая-то автозаправка, автомойка, сливающая в систему ливневой канализации отходы своей деятельности или видите сбросы в озера, как вчера в Кирилловское, направляйте в прокуратуру материалы с требованием приобщить к расследованию в указанном производстве", - сказано в сообщении на странице.

Для справки

Отметим, что в Кирилловское озеро нефтепродукты попали через речку Сырец.

Речка Сырец - историческая и значимая. Во все века это был приток Почайны, сегодня она впадает в одно из Почайнинских озер.

В месте впадения Сырца в Почайну в 50-тых годах прошлого века экспедиция "Великий Киев" нашла поселение трипольской культуры (4 тыс до н.э.).

Как мы ранее писали, в Киеве в озере зафиксировали массовую гибель рыбы.

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