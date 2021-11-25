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В озеро Києва зливають найнебезпечніші відходи: на воді плівка з нафти (фото)

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Київ, Четвер 25 листопада 2021 08:52
В озеро Києва зливають найнебезпечніші відходи: на воді плівка з нафти (фото) У київське озеро зливають небезпечні відходи (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У київську водойму зливають нафтопродукти. Йдеться про озеро Кирилівське в Оболонському районі столиці.

Про це повідомили на сторінці Facebook "Почайна".

Що відомо

Відзначається, що викид нафтопродуктів стався 23 листопада.

В озеро Києва зливають найнебезпечніші відходи: на воді плівка з нафти (фото)В озеро на Оболоні злили нафтопродукти (фото: facebook.com/pochaina.river)

Даний факт передано для розслідування в рамках кримінального провадження 4202110205000092 за ст.242 Кримінального кодексу України ("Порушення правил охорони вод) в Оболонську окружну прокуратуру міста Києва.

Завдяки небайдужим мешканцям району було розпочато кримінальне провадження. Заяву в поліцію подала Аннабелла Моріна.

"Велике прохання: якщо ви бачите, що якась автозаправка, автомийка, що зливає в систему зливової каналізації відходи своєї діяльності або бачите скиди в озера, як вчора в Кирилівське, направляйте в прокуратуру матеріали з вимогою долучити до розслідування у зазначеному провадженні", - сказано в повідомленні на сторінці.

Для довідки

Відзначимо, що в Кирилівське озеро нафтопродукти потрапили через річку Сирець.

Річка Сирець - історична і значуща. У всі віки це була притока Почайни, сьогодні вона впадає в одне з Почайнинських озер.

У місці впадання сирцю в Почайну в 50-тих роках минулого століття експедиція "Великий Київ" знайшла поселення трипільської культури (4 тис. до н. е.).

Як ми раніше писали, у Києві в озері зафіксували масову загибель риби.

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