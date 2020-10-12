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Озеро і фонтани: розкішний особняк Ахметова під Києвом потрапив на відео

Київ, Понеділок 12 жовтня 2020 17:07
Озеро і фонтани: розкішний особняк Ахметова під Києвом потрапив на відео
Будинок Ріната Ахметова (колаж: РБК-Україна)
Автор: Styler

Рінат Ахметов побудував справжній триповерховий палац

Рінат Ахметов вже в'їхав у свою нову резиденцію, яка розташована під Києвом у селі Плюти. Тут він проводить ділові зустрічі з першими особами країни і насолоджується відпочинком.

У вересні Ахметов відсвяткував свій 54-й день народження в новому особняку. Журналістам "Країни" за допомогою дрона вдалося подивитися, як живе найбагатша людина в Україні.

Триповерховий особняк будували понад п'ять років. Маєток розкинувся на 25 гектарах землі, які оточені подвійною огорожею. Земля олігарха знаходиться поряд з Українкою, трохи далі від інших заможних жителів Конча-Заспи. Навколо території немає ніяких сусідів, тільки густий сосновий ліс.

Особняк Ріната Ахметова (відео: YouTube)

Крім основного розкішного будинку є ще кілька будівель. На ділянці розташована парковка, басейн, джакузі і купіль, а також кілька видів бань. Особняк прикрашений мармуровими скульптурами. Також біля будинку знаходяться два фонтани.

Мешканці села Плюти подейкують, що Ахметов розпорядився, щоб на території його маєтку вирили підземний тунель. Таємний хід нібито проходить під ставком і з'єднує хазяйські апартаменти з гостьовим будиночком.

Від дронів цікавих людей володіння Ахметова захищають глушники сигналу, які потужніші, ніж використовує президент Володимир Зеленський і генпрокурор Ірина Венедиктова. Але все ж журналістам вдалося зняти будинок на відстані.

Нагадаємо, Ахметов купив найдорожчий будинок у світі на Лазурному березі.

Раніше ми писали про те, що з'явилися нові фото і відео величезного палацу Ріната Ахметова під Києвом.

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