Для гарної оселі і корисних салатів: як вирощувати мікрозелень на підвіконні

Як виростити мікрозелень вдома

При правильному догляді мікрозелень росте доволі швидко. Але вирощування поживної зелені починається ще з моменту обрання насіння.

Яку мікрозелень можна вирощувати

Салатна зелень, листові овочі, трави і навіть їстівні квіти можна вирощувати як мікрозелень, хоча деякі сорти підходять для цього краще, ніж інші. Як зазначають, найпростіше вирощувати мікрозелень таких культур:

броколі

цвітна капуста

білокачанна капуста

гірчиця

чіа

соняшник

гречка

Мікрозелень використовують для салатів та основних страв (ілюстративне фото: Freepik)

До того ж мікрозелень різних сортів можна вирощувати в одному контейнері, або в різних, а змішувати перед додаванням у страви.

Як посадити мікрозелень

Для впевненості, що насіння якісне і точно проросте, краще обирати упакування з позначкою "мікрозелень". Щодо контейнера мікрогрін невибагливий - можна використовувати навіть упакування від печива, засипавши його субстратом, гідрогелем, вермикулітом або звичайним ґрунтом.

Для першого вирощування рекомендують обирати вермикуліт або кокосовий субстрат - вони краще утримують вологу.

Для вирощування насіння мікрозелені потрібен звичайний ґрунт або субстрат (ілюстративне фото: Freepik)

Садять насіння мікрозелені таким способом:

неглибокий контейнер засипають шаром ґрунту товщиною до 10 см

насінини буряка, соняшнику або гороху заздалегідь потрібно замочити на ніч

майбутній мікрогрін густо розсипають поверхнею землі,

насінини присипають тонким шаром ґрунту та зволожують обприскуванням

контейнер накривають плівкою та переставляють в тепле темне місце на декілька днів

Як доглядати за мікрозеленню

Як тільки з'являться перші паростки, плівку з контейнера необхідно зняти. Щоб зелень краще розвивалася, переставте імпровізований вазон на освітлене підвіконня. Чудовим варіантом восени або взимку буде використання додаткових ламп освітлення.

Мікрозелень любить світло (ілюстративне фото: Freepik)

Окрім яскравого освітлення, мікрозелень потребує регулярного зволоження. Однак не менш важливо не допускати пліснявіння або закисання.

Тож найкраще обприскувати зелень або, якщо в горщику є дренажні отвори, використовувати нижній полив.

Приблизно через тиждень ваші мікролистки будуть готові до збору врожаю, хоча взимку це займе на кілька днів більше часу, ніж влітку. Збирати мікрозелень слід, коли паростки ще крихітні - або обриваючи біля основи, або висмикуючи разом з корінням.

Зрізати мікрогрін краще вранці (ілюстративне фото: Freepik)

Втім, деякі види ростуть довше. Але визначити, коли збирати мікрогрін, досить просто: мають розкритися сім'ядолі та з'явитися по два справжніх листки.

Не варто чекати, доки мікрозелень буде більшою - це зменшить кількість поживних речовин та зробить мікрогрін більш жорстким. Крім цього, вважається, що оптимальним часом для збору зеленого врожаю є ранок.