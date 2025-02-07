Овочі та фрукти пліснявіють та проростають? Ось що терміново треба зробити, щоб врятувати запаси

Чому запаси починають псуватися?

Основна причина появи плісняви - надмірна вологість у льосі. Якщо вентиляція слабка, повітря застоюється, а конденсат осідає на поверхнях, створюючи ідеальні умови для грибків.

Друга поширена проблема - підвищена температура, яка провокує проростання картоплі та швидке псування коренеплодів. Також овочі можуть контактувати з гниючими плодами, заражаючись пліснявою та бактеріями.

Порушення режиму зберігання, неправильне сортування та відсутність профілактики призводять до масового псування продуктів.

Як правильно організувати вентиляцію?

Хороша циркуляція повітря - запорука тривалого зберігання овочів і фруктів. Перевірте, чи є у льосі вентиляційні отвори та чи не перекриті вони сміттям або павутиною. Якщо повітря не рухається, встановіть витяжну трубу або примусову вентиляцію з вентилятором.

Щоб зменшити вологість, можна поставити ящики з вугіллям або сіллю, які добре поглинають зайву вологу. Регулярне провітрювання також допомагає підтримувати оптимальний мікроклімат у приміщенні.

Як знизити вологість у льосі?

Якщо у приміщенні постійно сиро, спробуйте використати натуральні абсорбенти - тирсу, пісок, вапно або крейду. Корисно розсипати їх на полиці та навколо овочів, щоб вони вбирали вологу. Перевірте підлогу та стіни: можливо, льох потребує гідроізоляції або підсушування.

Іноді допомагає простий метод - запалити свічку в приміщенні, щоб зменшити вологість через випаровування. Також варто уникати контакту овочів із сирими стінами, розміщуючи ящики на дерев’яних піддонах.

Коли картопля проростає, то це псує її смакові якості (фото: Вікіпедія)

Що робити з овочами, що проросли?

Картоплю з паростками ще можна врятувати, якщо акуратно обрізати їх та пересипати бульби золою. Моркву, що почала в’янути, можна помістити в ящик з вологим піском або тирсою. Цибуля та часник проростають через надмірне тепло - їх краще зберігати в сухому та прохолодному місці, окремо від картоплі.

Якщо частина овочів уже сильно проросла, їх слід негайно використати або заморозити для майбутнього приготування. Головне - запобігти масовому проростанню, підтримуючи низьку температуру у сховищі.

Як зупинити розвиток плісняви?

Щоб запобігти поширенню грибка, необхідно регулярно перебирати запаси та викидати уражені плоди. Для дезінфекції полиць можна використовувати слабкий розчин марганцівки, оцет або вапняний розчин.

Хорошим засобом є обробка стін і підлоги вапном із мідним купоросом - це знищує спори грибків. Якщо пліснява вже поширилася, варто прибрати зіпсовані овочі, а місця їх зберігання добре просушити та провітрити. Деякі господарі кладуть у льох гілочки горобини або лавровий лист - вони мають природні антисептичні властивості.

Як уникнути проблем у майбутньому

Щоб уникнути псування овочів наступного року, варто ретельно готувати льох ще восени. Перед закладкою запасів приміщення слід добре продезінфікувати, просушити та побілити вапном. Овочі необхідно сортувати, залишаючи лише найздоровіші та непошкоджені екземпляри.

Не забувайте перевіряти запаси кожні кілька тижнів, щоб вчасно виявити перші ознаки плісняви або проростання. Дотримуючись цих простих правил, ви зможете зберегти овочі та фрукти до самої весни без неприємних сюрпризів.