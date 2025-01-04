Як доглядати за запасами овочів та фруктів в середині зими, щоб вони не псувалися

Зима - час, коли овочі та фрукти особливо важливо правильно зберігати, адже багато з них мають властивість швидко псуватися. Щоб уникнути втрат, важливо знати, які продукти вимагають особливої уваги, і як регулярно проводити їх перевірку.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про овочі та фрукти, що найбільш чутливі до псування, та надає практичними порадами щодо їх сортування й догляду.

Які овочі швидко псуються

До найбільш чутливих овочів належать листові зелені, такі як салат, шпинат і зелена цибуля. Вони швидко в’януть і стають слизькими за умов підвищеної вологості або неправильного зберігання.

Також броколі та цвітна капуста швидко втрачають свої корисні властивості й починають чорніти, якщо їх залишити у відкритому вигляді при кімнатній температурі. Огірки, помідори та кабачки теж схильні до швидкого псування, особливо якщо зберігаються в закритих пакетах без вентиляції.

Для збереження цих овочів важливо забезпечити належну циркуляцію повітря та уникати різких перепадів температури. Регулярна перевірка дозволить вчасно виявити овочі, що починають псуватися.

Фрукти з коротким терміном свіжості

Серед фруктів, які найшвидше псуються, на першому місці - банани, м’яка шкірка яких швидко темніє навіть за незначного підвищення вологості. Далі йдуть ягоди: полуниця, малина та чорниця, що схильні до появи плісняви через надмірну вологу.

Персики, абрикоси та сливи також швидко втрачають свою текстуру й можуть почати підтікати, якщо зберігаються в теплому місці. Навіть цитрусові, такі як мандарини чи апельсини, за неправильного зберігання ризикують вкриватися пліснявою. Щоб уникнути псування, фрукти слід зберігати в окремих контейнерах і уникати контакту з вологими поверхнями.

Як правильно перебирати овочі та фрукти

Регулярне сортування врожаю - це запорука тривалого зберігання. Перебираючи овочі та фрукти, слід уважно оглядати кожен плід на наявність пошкоджень, темних плям або ознак гниття.

Найперше видаляйте ті плоди, які вже почали псуватися - навіть якщо проблема здається незначною, це може поширитися на сусідні продукти. Для овочів, як-от картопля чи морква, важливо уникати накопичення вологи, оскільки це створює сприятливе середовище для гниття.

Фрукти з м’якою шкіркою краще перебирати щотижня, оскільки навіть невидимі зміни можуть швидко стати помітними. Регулярна перевірка допоможе уникнути втрат і забезпечити свіжість.

В середині зими овочі та фрукти потребують перебирання (фото: Freepik.com)

Особливості видалення пошкоджених плодів

Якщо ви помітили гнилий або пошкоджений плід, його необхідно негайно видалити. При цьому важливо оглянути сусідні плоди, адже гниття може вже поширюватися, навіть якщо зовні це не видно.

Наприклад, яблука з невеликою вм’ятиною краще відразу використовувати або приготувати з них компот, оскільки вони швидко стають непридатними для зберігання. Те саме стосується моркви чи буряків із тріщинами - їх слід відокремити від основної маси.

Листову зелень або ягоди, які почали псуватися, краще викинути повністю, щоб уникнути поширення плісняви. Дбайливе ставлення до сортування гарантує триваліший термін зберігання продуктів.

Поради для уникнення псування

Щоб овочі та фрукти залишалися свіжими якнайдовше, варто дотримуватися кількох простих правил.

По-перше, уникайте переповнення контейнерів чи ящиків - тісний контакт сприяє псуванню.

По-друге, кожен вид продуктів слід зберігати окремо, оскільки різні овочі та фрукти виділяють гази, які можуть негативно впливати один на одного.

По-третє, зберігайте врожай у прохолодному, сухому місці з хорошою вентиляцією.

Нарешті, використовуйте плоди з коротким терміном свіжості першочергово, залишаючи довговічніші продукти на потім. Завдяки правильній організації ви зможете зберегти свої запаси на всю зиму.