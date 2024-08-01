Овни люблять гостре, Леви - екзотичне. Яка улюблена їжа кожного знаку Зодіаку

Смакові вподобання - доволі індивідуальна справа, проте навіть у цьому питанні нам може допомогти астрологія. Адже, як виявляється, кожен знак Зодіаку має певні особливості характеру, і це впливає на те, яку їжу він обирає.

Що про це відомо, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Times of India .

Овен

Вони мають безстрашний та авантюрний характер, а тому навіть у кухні надають перевагу чомусь запальному. Наприклад, гострій їжі чи мексиканським стравам, які мають насичений смак.

Телець

Вони люблять їжу, яка має приємний і насичений смак, тому з радістю поласують пастою, стейками чи вишуканими десертами.

Близнюки

Активний знак Зодіаку любить експериментувати зі смаками, тому вибір страв може бути найрізноманітнішим: від суші та закусок, до власних кулінарних експериментів, які здивують їх самих.

Рак

Представники цього знаку обожнюють традиційні страви, які нагадують їм про родину та домашній затишок. Найчастіше вони обирають запіканки, супи та домашні обіди.

Лев

Ці символи люблять себе, а тому надають перевагу особливим стравам. Вони готові пробувати екзотичну кухню та різноманітні унікальні цукерки, а також ситні делікатеси.

Що любить їсти кожний знак Зодіаку (Фото: unsplash.com)

Діва

Вони люблять здорове харчування, а тому часто обирають салати з кіноа, зелені смузі чи інші варіанти корисної, органічної та насиченої потрібними поживними речовинами їжі.

Терези

Представники цього символу мають витончені смакові рецептори. Їжа для них має бути не лише смачною, а естетично привабливою. Вони обирають гармонійні збалансовані страви та правильно зібрані за калорійністю тарілки.

Скорпіони

Вони - поціновувачі складної багатої кухні, тому обирають щось непередбачуване: незвичайні фрукти, гострі страви чи темний шоколад, який більшість знаків Зодіаку не надто люблять.

Стрілець

Вони справжні відкривачі, а тому готові розширювати свої гастрономічні горизонти. Їх приваблює Інтернаціональна їжа та сміливі рецепти, як-от, наприклад, тайське чи індійське карі.

Яку їжу любить кожен знак Зодіаку (Фото: unsplash.com)

Козоріг

Вони є традиційними щодо питання харчування, а тому часто обирають картопляне пюре та м'ясо. Козороги - це ті, хто цінує історію та надійність, надаючи перевагу комфортній та класичній для себе їжі.

Водолій

Любителі пригод готові пробувати нове, і це прагнення ідеально відображає їхній прогресивний авантюрний дух. Вони з тих, хто буде насолоджуватися новими для себе смаками, будь-то щось екстравагантне чи навіть веганське.

Риби

Їх тягне до води, а тому часто вони обирають морепродукти. Вони люблять, щоб їжа була приємною на смак та навіть заспокоювала. Також Риби обожнюють м’які сири, супи з молюсками, суші та інші варіанти подібної їжі, яка до смаку далеко не всім.