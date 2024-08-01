Овны любят острое, Львы - экзотическое. Какая любимая еда каждого знака Зодиака

Вкусовые предпочтения - довольно индивидуальное дело, однако даже в этом вопросе нам может помочь астрология. Ведь, как оказывается, каждый знак Зодиака имеет некоторые особенности характера, и это влияет на то, какую пищу он выбирает.

Что об этом известно, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Times of India .

Овен

Они имеют бесстрашный и авантюрный характер, а потому даже в кухне предпочитают что-то эдакое. Например, острую пищу или мексиканские блюда, обладающие насыщенным вкусом.

Телец

Они любят еду, которая имеет приятный и насыщенный вкус, поэтому с радостью полакомятся пастой, стейками или изысканными десертами.

Близнецы

Активный знак Зодиака любит экспериментировать со вкусами, поэтому выбор блюд может быть самым разным: от суши и закусок до кулинарных экспериментов, которые удивят их самих.

Рак

Представители этого знака обожают традиционные блюда, напоминающие им о семье и домашнем уюте. Чаще всего они выбирают запеканки, супы и домашние обеды.

Лев

Эти символы любят себя, а потому предпочитают особые блюда. Они готовы пробовать экзотическую кухню и разнообразные уникальные конфеты, а также сытные деликатесы.

Что любит есть каждый знак Зодиака (Фото: unsplash.com)

Дева

Они любят здоровое питание, поэтому часто выбирают салаты из киноа, зеленые смузи или другие варианты полезной, органической и насыщенной нужными питательными веществами пищи.

Весы

Представители этого символа обладают изящными вкусовыми рецепторами. Еда для них должна быть не только вкусной, но и эстетически привлекательной. Они выбирают гармонические сбалансированные блюда и правильно собранные по калорийности тарелки.

Скорпионы

Они - ценители сложной богатой кухни, поэтому выбирают что-то непредсказуемое: необычные фрукты, острые блюда или темный шоколад, который большинство знаков Зодиака не очень любят.

Стрелец

Они настоящие открыватели, поэтому готовы расширять свои гастрономические горизонты. Их привлекает интернациональная пища и смелые рецепты, например, тайский или индийский карри.

Какую еду любит каждый знак Зодиака (Фото: unsplash.com)

Козерог

Они традиционны в вопросе питания, поэтому часто выбирают картофельное пюре и мясо. Козероги - это те, кто ценит историю и надежность, предпочитая комфортную и классическую для себя пищу.

Водолей

Любители приключений готовы пробовать новое, и это стремление абсолютно отражает их прогрессивный авантюрный дух. Они из тех, кто будет наслаждаться новыми для себя вкусами, будь то что-то экстравагантное или даже веганское.

Рыбы

Их тянет к воде, поэтому часто они выбирают морепродукты. Они любят, чтобы еда была приятной по вкусу и даже успокаивала. Также Рыбы обожают мягкие сыры, супы с моллюсками, суши и другие варианты подобной пищи, которая по вкусу далеко не всем.