Овнам - кросфіт, Левам - бокс. Як вибрати ідеальне тренування за знаком Зодіаку?

Овен: HIIT-тренування

Енергійні та амбітні Овни обожнюють динаміку, виклики та швидкий темп. Їм підійдуть високоінтенсивні інтервальні тренування (HIIT), кросфіт або бойові мистецтва. Головне - щоб не було нудно!

Телець: пілатес

Тельці цінують комфорт і стабільність, тому їм ідеально підходять спокійні, але ефективні тренування. Йога, пілатес або заняття з розтяжки допоможуть не лише підтримувати фізичну форму, а й знімати стрес.

Близнюки: руханка

Комунікабельні та допитливі Близнюки не люблять одноманітності. Їм варто обирати динамічні заняття, як-от зумба, танцювальні класи або групові фітнес-програми. Весела атмосфера - запорука їхньої мотивації.

Рак: медитативні практики

Чутливі Раки потребують гармонії та емоційного комфорту. Їм чудово підійде плавання, аквааеробіка або спокійні тренування, що допомагають розслабитися (наприклад, тай-чі).

Лев: фітнес із викликом

Леви люблять бути в центрі уваги, а також обожнюють змагання. Їм підійдуть інтенсивні тренування, що дозволять демонструвати силу та витривалість: важка атлетика, кросфіт або навіть бокс.

Діва: фітнес-програми з чіткою структурою

Організовані Діви люблять порядок і дисципліну. Вони отримають задоволення від бігу, силових тренувань із чіткими схемами або функціонального фітнесу. Головне - системний підхід і помітний прогрес.

Терези: барре

Естети та поціновувачі краси, Терези отримають задоволення від витончених видів спорту: пілатесу, барре або балету. Їм також можуть сподобатися парні тренування (наприклад, теніс чи танці).

Скорпіон: екстремальний спорт

Пристрасні та витривалі Скорпіони полюбляють екстремальні види спорту. Бокс, MMA, скелелазіння або тріатлон - це саме те, що змусить їх відчути справжній драйв.

Стрілець: хайкінг

Авантюрні Стрільці люблять свободу та рух. Їм ідеально підходять активності на відкритому повітрі - біг, велоспорт, хайкінг або навіть марафони.

Козеріг: силові тренування

Цілеспрямовані Козероги поважають дисципліну й результати. Вони можуть досягти великих успіхів у важкій атлетиці, силових тренуваннях або бігових марафонах, де потрібно проявити витривалість.

Водолій: незвичні види спорту

Креативні Водолії не люблять стандартних тренувань. Вони із задоволенням спробують щось нестандартне: паркур, скелелазіння, SUP-йогу або навіть VR-фітнес.

Риби: плавання

Рибам підійде плавання, серфінг або водні види спорту. Також вони можуть отримати задоволення від йоги та медитативних практик, що допомагають розслабитися та налаштуватися на позитивну хвилю.