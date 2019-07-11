Ответил на главный вопрос: Бари Алибасова проверили на детекторе лжи

Известный российский продюсер Бари Алибасов пришел на шоу "На самом деле", на котором его проверили на детекторе лжи. Таким образом, общественность хотела узнать, было ли у него отравление на самом деле, или это все просто пиар. Об этом сообщают росСМИ.

На программе продюсер подробно рассказал об отравлении средством для чистки труб и полиграф показал, что он намеренно выпил некую жидкость. Алибасов солгал о том, что случайно глотнул опасное вещество. Но по данным экспертизы, у него действительно было отравление, но чем именно, не рассказали.

Эксперты считают, что Бари Алибасов попал в больницу из-за злоупотребления алкоголем. Ведущий шоу Дмитрий Шепелев показал переписку помощника Алибасова Сергея Моцаря.

Бари Алибасов в больнице (фото: instagram.com/alibasov_nana)

"Думаю, предлог госпитализации надо придумать не алко, а желудок или печень? Офис и кота я беру на себя", - говорилось в сообщении.

При этом телеведущий подчеркнул, что это обсуждалось еще за месяц до госпитализации продюсера. Ситуацию с плановым лечением Алибасова решили использовать для пиара.

Сам же продюсер утверждает, что он восемь лет не употребляет алкоголь и он случайно отравился жидкостью для чистки труб.

Сын Бари Алибасова подтверждал, что занимался пиаром. При этом он уверял, что факт госпитализации был. Отец ему сказал, что так надо сделать для пиара.

Напомним, что дочь супруги продюсера "На-на" Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга рассказала, что Алибасов попал в больницу из-за отравления алкоголем.

Ранее сообщалось о том, что Бари Алибасов выгнал сына из дома и лишил его всех денег.