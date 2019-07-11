Відповів на головне питання: Барі Алібасова перевірили на детекторі брехні

Відомий російський продюсер Барі Алібасов прийшов на шоу "На самом деле", на якому його перевірили на детекторі брехні. Таким чином, громадськість хотіла дізнатися, чи було у нього отруєння насправді, чи це все просто піар. Про це повідомляють росЗМІ

На програмі продюсер докладно розповів про отруєння засобом для чищення труб і поліграф показав, що він навмисно випив якусь рідину. Алібасов збрехав про те, що випадково ковтнув небезпечну речовину. Але за даними експертизи, у нього дійсно було отруєння, але чим саме, не розповіли.

Експерти вважають, що Барі Алібасов потрапив до лікарні через зловживання алкоголем. Ведучий шоу Дмитро Шепелєв показав листування помічника Алібасова Сергія Моцаря.

Барі Алібасов у лікарні (фото: instagram.com/alibasov_nana)

"Думаю, привід госпіталізації треба придумати не алко, а шлунок або печінку? Офіс і кота я беру на себе", - говорилося в повідомленні.

При цьому телеведучий підкреслив, що це обговорювалося ще за місяць до госпіталізації продюсера. Ситуацію з плановим лікуванням Алібасова вирішили використовувати для піару.

Сам же продюсер стверджує, що він вісім років не вживає алкоголь і він випадково отруїлася рідиною для чищення труб.

Син Барі Алібасова підтверджував, що займався піаром. При цьому він запевняв, що факт госпіталізації був. Батько йому сказав, що так треба зробити для піару.

Нагадаємо, що дочка подружжя продюсера "На-на" Лідії Федосєєвої-Шукшиної Ольга розповіла, що Алібасов потрапив у лікарню через отруєння алкоголем.

Раніше повідомлялося про те, що Барі Алібасов вигнав сина з дому і позбавив його всіх грошей.