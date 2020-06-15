У отца Петра Порошенко случился инсульт

Петр Порошенко (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Сообщается, что отца Порошенко госпитализировали в одну из столичных клиник

У отца экс-президента Украины Петра Порошенко произошел инсульт. Об этом стало известно после того, как Петр Порошенко вышел после многочасового допроса в суде по делу об аннексии Крыма.

Грустную новость сообщил политолог Тарас Березовец в своем Telegram-канале.

"У Алексея Порошенко, отца Петра Порошенко, случился геморрагический инсульт. Он находится в одной из клиник Киева. Его состояние оценивается как стабильное. P.S. Информация пока не подтверждается другими источниками", - сообщил Березовец.

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Алексею Ивановичу Порошенко, отцу пятого президента Украины Петра Порошенко, недавно исполнилось 84 года. Родом он из Измаила. Был советским и украинским хозяйственным деятелем, украинским политиком. В 2009 году получил звание Героя Украины. Был депутатом Винницкого областного совета, членом постоянной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса. Также Алексей Порошенко входит в Национальный совет "Согрей любовью ребенка".

В 2012 году баллотировался в народные депутаты Верховной Рады от округа №16, но в сентябре по решению семьи прекратил участие в предвыборной гонке.

Стоит отметить, что известие о том, что отец попал в больницу с инсультом, Петр Порошенко получил после многочасового заседания суда, где его допрашивали по делу об государственной измене предшественника, Виктора Януковича и аннексии Крыма.

Напомним, ранее мы писали о том, что Порошенко повторно вызвали на допрос по делу о госизмене Януковича.

А также рассказывали о том, что Европарламент пообещал "пристально следить" за делом Порошенко.

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Автор: Анна Шиканова