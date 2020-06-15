Порошенко повторно допрашивают по делу о госизмене Януковича

Фото: Виктор Янукович (РБК-Украина)

Порошенко допрашивают в качестве свидетеля

Киевский апелляционный суд проводит повторный допрос пятого президента Украины Петра Порошенко по делу о государственной измене Виктора Януковича. Порошенко допрашивается в качестве свидетеля.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Сегодня суд рассматривает апелляцию на приговор Януковичу, который был приговорен к 13 годам тюрьмы.

По просьбе защиты осужденного суд решил повторно допросить Порошенко, который уже давал показания, но делал это по видеосвязи из Администрации президента. 15 июня Порошенко прибыл в суд и дает показания лично.

В частности, он отвечает на вопросы адвокатов Януковича об обстоятельствах аннексии Крыма в 2014 году.

Напомним, в феврале 2018 года Порошенко на допросе в режиме видеоконференции рассказал об обстоятельствах визита в Крым накануне его аннексии Россией, о российских военных на полуострове, а также об отстранении Януковича от власти после бегства в РФ.

В январе 2019 года Оболонский райсуд Киева признал Януковича виновным в государственной измене и заочно приговорил его к 13 годам лишения свободы.

Янукович покинул Украину в ночь на 23 февраля 2014 года на фоне массовых расстрелов на Майдане. С тех пор он скрывается на территории России.

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Автор: Олег Черныш