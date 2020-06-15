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У батька Петра Порошенка стався інсульт

STYLERЖиття    15.06.2020 - 22:37
У батька Петра Порошенка стався інсульт
Петро Порошенко (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Повідомляється, що батька Порошенка госпіталізували в одну із столичних клінік

У батька експрезидента України Петра Порошенка стався інсульт. Про це стало відомо після того, як Петро Порошенко вийшов після багатогодинного допиту у суді у справі про анексію Криму.

Сумну новину повідомив політолог Тарас Березовець у своєму Telegram-каналі.

"В Олексія Порошенка, батька Петра Порошенка, стався геморагічний інсульт. Він знаходиться в одній з клінік Києва. Його стан оцінюється як стабільний. P. S. Інформація поки не підтверджується іншими джерелами", - повідомив Березовець.

У батька Петра Порошенка стався інсульт

Скріншот

Олексію Івановичу Порошенко, батьку п'ятого президента України Петра Порошенка, нещодавно виповнилося 84 роки. Родом він з Ізмаїла. Був радянським і українським господарським діячем, українським політиком. У 2009 році отримав звання Героя України. Був депутатом Вінницької обласної ради, членом постійної комісії з питань агропромислового комплексу. Також Олексій Порошенко входить в Національну раду "Зігрій любов'ю дитину".

У 2012 році балотувався в народні депутати Верховної Ради від округу №16, але у вересні за рішенням родини припинив участь у передвиборчих перегонах.

Варто відзначити, що звістка про те, що батько потрапив у лікарню з інсультом, Петро Порошенко отримав після багатогодинного засідання суду, де його допитували по справі про державну зраду попередника, Віктора Януковича та анексії Криму.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Порошенко повторно викликали на допит у справі про держзраду Януковича.

А також розповідали про те, що Європарламент пообіцяв "пильно стежити" за справою Порошенко.

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Автор: Анна Шиканова

Теги Новини України Порошенко Петро
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