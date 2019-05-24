Он оценил: Зеленскому подарили детскую книгу "Политика для начинающих". Видео

Зеленский с юмором воспринял неожиданный подарок
Владимир Зеленский получил в подарок детскую книгу "Политика для начинающих" во время посещения "Книжного Арсенал" в Киеве. Об этом написали на сайте издательства "Книголав" в Facebook.
Президент оценил юмор, ответил улыбкой и поблагодарил за подарок от издательства.
"Подарили Президенту Украины Владимиру Зеленскому нашу детскую книгу "Политика для начинающих". Он оценил", - написано в сообщении.
Зеленскому подарили книгу "Политика для начинающих" (видео: facebook.com/knygolove)
Пользователи сети также "заценили" подобный жест от издательства. Они активно комментируют подобный курьезный инцидент.
Зеленскому подарили книгу "Политика для начинающих" (скрин: facebook.com)
Напомним, мы писали о том, что журналист пострадал от действий охраны Зеленского.
К слову, сеть бурно отреагировала на слова Зеленского о том, что Россия - агрессор, которые он произнес во время речи на IT-конференции iForum.
Ранее также сообщалось, что на официальном сайте президента Украины появилась петиция со сбором голосов за отставку Владимира Зеленского.