Отримаєте здорову шкіру: ось в якому порядку потрібно використовувати засоби для обличчя

Засоби догляду за шкірою потрібно наносити у правильному порядку, щоб отримати позитивний ефект. Розробка спеціального порядку застосування максимізує їхню ефективність і переваги.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Livestrong .

Ранковий догляд

Денний режим догляду за шкірою повинен бути зосереджений на захисті шкіри від стресових факторів навколишнього середовища протягом дня.

Очищуючий засіб

Такий засіб допомже позбутися бруду, масла, сміття, макіяжу та різних забруднень, які накопичилися.

Слідкуйте за тим, щоб вибраний продукт відповідав вашому типу шкіри. Найкращі засоби для миття обличчя сухої шкіри не містять піни та жорсткого скрабу.

Дерматолог Шошана Мармон розповіла, що не варто використовувати серветки для макіяж. Вони залишають після себе залишки, які можуть викликати подразнення або появу вугрів.

Тонер

Тонік може бути додатковим засобом очищення. Можна обрати традиційне нанесення рідини на ватний диск або відразу на шкіру.

AHA кислоти чудово підходять для чутливої ​​або сухої шкіри, оскільки вони м’яко розривають зв’язок між омертвілими клітинами шкіри та не виникають подразнення.

Сироватка

Сироватки є наступним кроком після миючого засобу та тонера. Вони містять концентровані поживні речовини та антиоксиданти, які легше засвоюються, коли шкіра вже злегка волога від миючого засобу.

Шукайте продукти, що містять вітамін С, адже це є важливим доповненням до будь-якого догляду за шкірою. Такі сироватки освітлюють тьмяну шкіру.

Зволожуючий крем

Зволожуючі креми відновлюють і підтримують природний захисний бар’єр шкіри, щоб запобігти пошкодженню навколишнього середовища.

Продукти з гіалуроновою кислотою та керамідами є хорошим вибором для зволоження шкіри.

Гіалуронова кислота є зволожувачем та має здатність утримувати вологу на шкірі.

Сонцезахисний крем

Використовуйте такий крем щодня, у кожну пору року (включаючи осінь і зиму).

Сонцезахисний крем - важливий крок у ранковій рутині, щоб запобігти передчасному старінню, раку шкіри та розвитку темних плям і небажаної пігментації.

Наносьте крем за 15-30 хвилин перед виходом на сонце, щоб він встиг висохнути.

Нанесіть крем знову незабаром після виходу на вулицю, щоб намастити місця, які ви могли пропустити.

До того ж наносьте крем знову принаймні кожні дві години, а також одразу після купання або якщо засіб стерся.

Вечірня рутина

Очищуючий засіб

Очищуючі засоби на масляній основі допомагають ефективно позбутися бруду та сміття, накопиченого за день.

Також потрібно враховувати свій індивідуальний тип шкіри. Незалежно від інгредієнтів, уникайте серветок для макіяжу, оскільки вони можуть більше зашкодити, ніж допомогти.

Тонер (додатково)

Як і вранці, тонік є додатковим етапом очищення.

Його можна використовувати для більш глибокого очищення шкіри, видаляючи зайві сліди бруду та макіяжу, а також готуючи шкіру до кращого поглинання наступних засобів.

Зволожуючий крем

Шкіра має різні потреби вдень і вночі, але цілком нормально використовувати один і той самий зволожуючий крем два рази.

"Я думаю, що це перевага пацієнта", - каже доктор Палм.

Людям з жирною шкірою варто вибрати легкий зволожуючий крем вранці та більш густий ввечері.

Ретинол (необов'язково)

Замість сонцезахисного крему, який був останнім кроком вранці, ретинол зазвичай є останнім етапом ввечері.

Ретинол похідний вітаміну А, який робить шкіру надзвичайно чутливою до світла, тому вам варто уникати його вдень.

Безліч переваг ретинолу для шкіри підтверджено десятиліттями клінічних досліджень. Він стимулює вироблення колагену та еластину, щоб мінімізувати тонкі зморшки та створити молоду шкіру.