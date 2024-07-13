Получите здоровую кожу: вот в каком порядке нужно использовать средства для лица

Средства по уходу за кожей нужно наносить в правильном порядке, чтобы получить положительный эффект. Разработка специального порядка применения максимизирует их эффективность и преимущества.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Livestrong .

Утренний уход

Дневной режим ухода за кожей должен быть сосредоточен на защите кожи от стрессовых факторов окружающей среды в течение дня.

Очищающее средство

Такое средство поможет избавиться от грязи, масла, мусора, макияжа и различных накопившихся загрязнений.

Следите за тем, чтобы выбранный продукт соответствовал вашему типу кожи. Лучшие средства для мытья сухой кожи не содержат пены и жесткого скраба.

Дерматолог Шошана Мармон рассказала, что не стоит использовать салфетки для макияжа. Они оставляют после себя остатки, которые могут вызвать раздражение или появление угрей.

Тонер

Тоник может являться дополнительным средством очистки. Можно выбрать традиционное нанесение жидкости на ватный диск или сразу на кожу.

AHA кислоты отлично подходят для чувствительной или сухой кожи, поскольку они мягко разрывают связь между омертвевшими клетками кожи и не возникают раздражения.

Сыворотка

Сыворотка является следующим шагом после моющего средства и тонера. Они содержат легче усваивающиеся концентрированные питательные вещества и антиоксиданты, когда кожа уже слегка влажная от моющего средства.

Ищите продукты, содержащие витамин С, ведь это является важным дополнением к любому уходу за кожей. Такие сыворотки осветляют тусклую кожу.

Увлажняющий крем

Увлажняющие кремы восстанавливают и поддерживают естественный защитный барьер кожи, чтобы предотвратить повреждение окружающей среды.

Продукты с гиалуроновой кислотой и керамидами являются хорошим выбором для увлажнения кожи.

Гиалуроновая кислота является увлажнителем и способна удерживать влагу на коже.

Солнцезащитный крем

Используйте такой крем каждый день, в каждое время года (включая осень и зиму).

Солнцезащитный крем - важный шаг в утренней рутине, чтобы предотвратить преждевременное старение, рак кожи и развитие темных пятен и нежелательную пигментацию.

Наносите крем за 15-30 минут перед выходом на солнце, чтобы он успел высохнуть.

Нанесите крем снова вскоре после выхода на улицу, чтобы смазать места, которые вы могли пропустить.

К тому же наносите крем снова по крайней мере каждые два часа, а также сразу после купания или если средство стерлось.

Вечерняя рутина

Очищающее средство

Очищающие средства на масляной основе помогают эффективно избавиться от грязи и мусора, накопленного за день.

Также следует учитывать свой индивидуальный тип кожи. Независимо от ингредиентов, избегайте салфеток для макияжа, поскольку они могут больше навредить, чем помочь.

Тонер (дополнительно)

Как и утром, тоник является дополнительным этапом очищения.

Его можно использовать для более глубокой очистки кожи, удаляя лишние следы грязи и макияжа, а также готовя кожу к лучшему поглощению следующих средств.

Увлажняющий крем

Кожа имеет разные потребности днем и ночью, но вполне нормально использовать один и тот же увлажняющий крем два раза.

"Я думаю, что это преимущество пациента", - говорит доктор Палм.

Людям с жирной кожей следует выбрать легкий увлажняющий крем утром и более густой вечером.

Ретинол (необязательно)

Вместо солнцезащитного крема, который был последним шагом утром, ретинол обычно является последним этапом вечером.

Ретинол производен витамина А, который делает кожу очень чувствительной к свету, поэтому вам следует избегать его днем.

Множество преимуществ ретинола для кожи подтверждено десятилетиями клинических исследований. Он стимулирует выработку коллагена и эластина, чтобы минимизировать тонкие морщинки и создать молодую кожу.