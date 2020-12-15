На отремонтированном Шулявском мосту упали столбы: чуть не убили женщину

На Шулявском мосту попадали столбы (коллаж РБК-Укрпаина)

На отремонтированном Шулявском мосту в Киеве 15 декабря произошло ЧП. Дело в том, что на путепроводе упало сразу три электроопоры. Об этом на своей странице в Facebook сообщила жительница Киева Инга Мезеря.

Женщина опубликовала видео "столбопада". По словам Инги, ей очень повезло. Она увидела, как падает столб и резко затормозила.

На Шулявском мосту упало три столба (скриншот facebook.com/inga.mezerya)

На Шулявском мосту падают столбы

В комментариях украинцы отметили, что хорошо, что все обошлось.

Страшно по городу передвигаться с такими ремонтами.

Слава Богу все обошлось и что с реакцией все в порядке.

Капец ! Нет слов ! Слава богу что без жертв! Ты в рубашке родилась!

Сначала мост устал, теперь фонари утомились, наверное деньги не все распилили.

Это ж недавно отремонтированный мост. Хорошо, что все обошлось зеркалом и отличной реакцией водителя

Напомним, в прошлом году на ремонт Шулявского моста киевская власть выделила около одного миллиарда гривен.

Как мы ранее писали, в Киеве гололед привел к настоящему апокалипсису на дорогах.