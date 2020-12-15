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На отремонтированном Шулявском мосту упали столбы: чуть не убили женщину

Киев, Вторник 15 декабря 2020 15:34
На отремонтированном Шулявском мосту упали столбы: чуть не убили женщину
На Шулявском мосту попадали столбы (коллаж РБК-Укрпаина)
Автор: Людмила Жукова

На отремонтированном Шулявском мосту в Киеве 15 декабря произошло ЧП. Дело в том, что на путепроводе упало сразу три электроопоры. Об этом на своей странице в Facebook сообщила жительница Киева Инга Мезеря.

Женщина опубликовала видео "столбопада". По словам Инги, ей очень повезло. Она увидела, как падает столб и резко затормозила.

На отремонтированном Шулявском мосту упали столбы: чуть не убили женщинуНа Шулявском мосту упало три столба (скриншот facebook.com/inga.mezerya)

На Шулявском мосту падают столбы

В комментариях украинцы отметили, что хорошо, что все обошлось.

  • Страшно по городу передвигаться с такими ремонтами.
  • Слава Богу все обошлось и что с реакцией все в порядке.
  • Капец ! Нет слов ! Слава богу что без жертв! Ты в рубашке родилась!
  • Сначала мост устал, теперь фонари утомились, наверное деньги не все распилили.
  • Это ж недавно отремонтированный мост. Хорошо, что все обошлось зеркалом и отличной реакцией водителя

Напомним, в прошлом году на ремонт Шулявского моста киевская власть выделила около одного миллиарда гривен.

Как мы ранее писали, в Киеве гололед привел к настоящему апокалипсису на дорогах.

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Новости Украины Жизнь Шулявский путепровод

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