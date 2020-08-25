Стало известно вещество, которым отравили Навального: похоже на "Новичок"

Российский оппозиционер Алексей Навальный проходит обследование и лечение в немецкой клинике "Шарите". Немецкие медики подтвердили, что Навальный действительно был отравлен и назвали ядовитое вещество, которое было обнаружено в его организме.

Как рассказали врачи из клиники "Шарите" Алексея Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Ферменты этого вещества отвечают за передачу нервного импульса мозга к различным органам. Ингибиторы холинэстеразы могут частично или полностью блокировать процесс передачи импульсов, а это приводит к тому, что организм человека выходит из строя. Последствия могут быть очень тяжелыми, вплоть до летального случая. Об этом пишет издание "Сегодня".

Ингибиторы холинэстеразы используются в медицине, но в очень малых дозах. Они есть в препаратах в неврологии, офтальмологии. С помощью этого вещества врачи диагностируют и борются с глаукомой, болезнью Паркинсона, Альцгеймера и Пика.

Самые известные препараты с ингибиторами холинэстеразы – ривастигмин, донепезил. Самым распространенным источником этого вещества являются органофосфорные удобрения. Также антихолинэстеразные препараты некоторые эксперты называют ядами и к ним относится также и нервно-паралитический агент "Новичок".

Напомним, ранее мы писали о том, что брат Навального заявил, что главврач омской больницы мешал отправке оппозиционера в Германию.

А также рассказывали о том, что в России не согласны с выводами немецких врачей по Навальному.