Брат Навального заявил, что главврач омской больницы мешал отправке оппозиционера в Германию

Фото: Алексей Навальный (facebook.com navalny)

Главврач омской больницы убеждал родных Навального, что политик нетранспортабельный

Главный врач омской больницы препятствовал диагностике и транспортировке российского оппозиционера Алексея Навального в немецкую клинику. Врач говорил, что политик нетранспортабельный и мешал родственникам и друзьям Навального общаться с немецкими врачами, которые приехали в Омск.

Об этом брат политика Олег Навальный написал в своем Facebook.

“Классную пресс-конференцию сегодня устроили в Омске пара мед. администраторов. Особенно доставили слова главврача о том, что он не услышал "спасибо". Это, конечно, неправда. Наверняка ему сказали спасибо в различных управлениях за организацию процесса удержания Алексея”, - написал он.

Олег Навальный сообщил, что этот врач ему лично говорил, что Алексей нетранспортабельный, и его отпустят на лечение в Германию.

“Именно он с бандой минздравовцев оказывали давление на врачей, чтобы они подтверждали тезис о невозможности транспортировки (в частном порядке персонал, который занимался лечением, с первого момента говорили, что его надо увозить). Именно он препятствовал нашему общению с врачами из Германии, когда они приехали в Омскую больницу. Именно он нагло врал всему миру, что диагноз - нарушение обмена веществ, а отравление полностью исключено”, - заявил брат Навального.

В то же время он поблагодарил пилотов, которые оперативно посадили самолет в Омске, врачей скоройпомощи, медперсоналу из Омска и Москвы и всех, "кто помог надавить на власть" и организовать транспортировку Навального в Германию.

Напомним, 20 августа Навального госпитализировали в Омскую больницу. В медицинском учреждении Навальный впал в кому. Российские врачи так и не смогли назвать причины резкого ухудшения состояния российского оппозиционера. Окружение Навального утверждает, что его отравили.

Врачи "Шарите" заявили, что Навального отравили ингибиторами холинэстеразы.

О том, что в анализах Навального обнаружили только алкоголь и кофеин, уверяли до этого российские врачи.