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Отравление Алибасова: сестра продюсера шокировала заявлением

STYLERЖизнь    18.06.2019 - 19:27
Отравление Алибасова: сестра продюсера шокировала заявлением
Бари Алибасова могли отравить специально (Коллаж РБК-Украина)

Бари Алибасов мог стать жертвой неприязни близких родственников

Бари Алибасова могли отравить родственники его супруги Лидии Федосеевой-Шукшиной. Такое неожиданное мнение высказала сестра продюсера в эфире передачи "Пусть говорят" на Первом канале.

Сестра Бари Алибасов Зоя Алибасова считает, поставить на кухонном столе банку с очистителем для труб "Крот" мог кто-то из окружения его супруги. Ранее версии о намеренном отравлении высказывал сын продюсера, также актер Станислав Садальский.

"Он был дома один. Выпил бутылку белого. Ночью ему плохо стало, и он скорую вызвал, которая быстро приехала и быстро ему сделали чистку. Теперь у него родня большая. Он забыл свою родню и немножко с этой фамилией Шукшиных он как-то на смех пустил. Мне это не понравилось, что он увлекся сильно этой семьей Шукшиных и потерял сам себя", - обиженно сказала Зоя Алибасова.

Она считает, что родственники Лидии Федосеевой-Шукшиной очень плохо относятся к Бари Алибасову и это могло стать причиной отравления.

"В доме стояла такая отрава. Я думаю, что эту бутылочку кто-то ему подсунул. В такой бутылке, в которую соки наливают. На него были очень неприятные взгляды. Когда он женился на Шукшиной, внук ненавидел его, внучка тоже, они не хотели. Но почему его ненавидели? Он же богатый. Я была у него три года назад", - добавила сестра продюсера.

Напомним, ранее мы писали о том, что Бари Алибасов стал жертвой мошенников и лишился большой суммы денег.

А также рассказывали о том, что появились новые детали о лечении продюсера Бари Алибасова.

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