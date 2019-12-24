Как не отравиться новогодним оливье: украинцам дали важные советы

Оливье на Новый год может оказаться опасным для здоровья, несмотря на то, что этот салат - традиционный гость украинского праздничного застолья.

Оливье - сытное и относительно недорогое блюдо, поэтому готовят его много и массово. Но так как салат нередко не съедается полностью, в конце праздника блюдо отправляется в холодильник. Но это, как говорят эксперты, может оказаться небезопасным для здоровья. Как же обезопасить себя и не подвергать себя рискам в новогоднюю ночь и первые дни 2020 года?

В первую очередь, нужно обратить внимание на некоторые ингредиенты оливье. А именно - на колбасу и яйца. Именно эти продукты в нарезанном виде портятся быстрее всего. Поэтому специалисты советуют хранить нарезанные составляющие оливье в отдельных пластиковых контейнерах, а смешивать их лучше непосредственно перед подачей на стол.

Также следует помнить, что для продления срока годности салата до 18 часов лучше придерживаться нескольких правил:

храните оливье в самом холодном месте холодильника (оптимальная температура - от 0 до +2 градусов);

храните салат не заправленным, так как с майонезом оливье безопасен в течение всего 12 часов, а употребление блюда после указанного срока может вызвать отравление;

замораживать готовое оливье не стоит, ведь велика вероятность появления водянистости и изменения вкуса.

Важно также знать, что при комнатной температуре срок годности оливье снижается до трех часов. Поэтому, говорят специалисты, лучше подкладывать на стол небольшие порции салата в течение всего вечера.

Советы, которые сделают ваш салат оливье самым вкусным

Картошку для салата лучше брать крепкую, чтобы не разваривалась При готовке на дно нужно укладывать морковку, а картошку - сверху "Докторскую" колбасу замените на вареную курицу или говядину Попробуйте заменить обычный майонез на оливковый Положите немного зеленого или репчатого лука Пробуйте свежие огурцы перед нарезанием - если попадаются горькие, то почистите их Можно добавить в оливье яблоко, которое придаст салату свежести (можно использовать яблоки вместо огурцов)

Кстати, в Министерстве охраны здоровья перед Новым годом и Рождеством напомнили украинцам о вреде сладостей.