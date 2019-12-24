Как не отравиться новогодним оливье: украинцам дали важные советы

Как правильно хранить оливье после Нового года без вреда для здоровья - читайте в материале Styler
Оливье на Новый год может оказаться опасным для здоровья, несмотря на то, что этот салат - традиционный гость украинского праздничного застолья.
Оливье - сытное и относительно недорогое блюдо, поэтому готовят его много и массово. Но так как салат нередко не съедается полностью, в конце праздника блюдо отправляется в холодильник. Но это, как говорят эксперты, может оказаться небезопасным для здоровья. Как же обезопасить себя и не подвергать себя рискам в новогоднюю ночь и первые дни 2020 года?
В первую очередь, нужно обратить внимание на некоторые ингредиенты оливье. А именно - на колбасу и яйца. Именно эти продукты в нарезанном виде портятся быстрее всего. Поэтому специалисты советуют хранить нарезанные составляющие оливье в отдельных пластиковых контейнерах, а смешивать их лучше непосредственно перед подачей на стол.
Также следует помнить, что для продления срока годности салата до 18 часов лучше придерживаться нескольких правил:
Важно также знать, что при комнатной температуре срок годности оливье снижается до трех часов. Поэтому, говорят специалисты, лучше подкладывать на стол небольшие порции салата в течение всего вечера.
Кстати, в Министерстве охраны здоровья перед Новым годом и Рождеством напомнили украинцам о вреде сладостей.