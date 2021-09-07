Как не отравиться грибами: эти советы помогут спасти жизнь

Все грибы делятся на съедобные, условно-съедобные, несъедобные и ядовитые. Каждый гриб может содержать в себе компоненты, которые при определенных условиях могут вырабатывать токсины.

Главные причины отравления грибами:

Непереносимость грибов. В грибах есть хитин – гребная клетчатка и не каждый желудок может его переварить. У детей до 12 лет и пожилых людей необходимого фермента для переваривания хитина очень мало.

Недостаточная обработка грибов или неправильная технология приготовления

Смешивание съедобных грибов и ядовитых в одной корзине (Чаще всего в корзину попадает бледная поганка). Даже маленький кусочек, который попадет в корзину или кастрюлю, может вызвать непоправимые последствия.

Как не стать жертвой грибов

Не покупайте собранные грибы или консервацию на рынке у случайных продавцов.

Перед покупкой в магазине стоит внимательно изучить целостность упаковки, прочитать информацию о товаре.

Не давайте грибы детям до 10-12 лет, пожилым людям и взрослым с проблемами с желудком

Не оставляйте детей без присмотра в лесу, возле грибов, возле корзин

В лесу собирайте только те грибы, которые знаете хорошо. Если есть сомнения – выбрасывайте

Смотрите, где вы собираете грибы – это должны быть места вдалеке от шоссе, дорог, заводов. Только экологически чистые места, так как грибы способны впитывать в себя все токсины и химические вещества.

Если рядом со съедобным грибом растет ядовитый – не берите его. Споры грибов могут смешиваться.

Собирайте грибы правильно: нужно гриб срезать ножом, оценивать его структуру, цвет и запах. Ходите по лесу с плетеной корзиной, а не с пакетом.

Не пробуйте сырые грибы на вкус и следите, чтобы этого не делали дети

В день сбора грибов сразу же переберите их, отсортируйте по видам, внимательно пересмотрите каждый гриб. Все червивые, перезревшие, дряблые, сомнительные – выбрасывайте.

Хорошо промойте грибы в день сбора и проведите термическую обработку. Разные виды грибов нужно готовить отдельно.

Не храните грибы в тепле – они очень быстро портятся

Все грибы нужно проварить очень тщательно – от 30 минут и дольше. А после – жарить, тушить или закручивать в банки

Не сочетайте грибы с алкоголем и рыбой

Что делать при подозрении на отравлении грибами

Первые симптомы отравления грибами: рвота, боли в животе, расстройства пищеварения.

Немедленно вызывайте медицинскую помощь или отправляйтесь в больницу. Время в данном случае может сыграть очень важную роль.

Если нет рвоты, то можно самостоятельно промыть желудок, принять энтеросорбент и пить солевые растворы. Но даже если вам стало легче – все равно быстро ехать к врачу.

Сохраните остатки грибов, чтобы врачам было легче установить диагноз и подобрать правильный препарат.

Не занимайтесь самолечением дома, при первых признаках отравления – немедленно обратитесь за медицинской помощью.