Как не отравиться грибами: эти советы помогут спасти жизнь

В Украине начался грибной сезон и уже есть первые жертвы. В Винницкой области погибло двое детей, которые скорее всего употребляли грибы. За жизнь еще одного ребенка врачи борются.
Как не отравиться грибами и какие правила нужно знать, чтоб сохранить жизнь – читайте в материале ниже.
Все грибы делятся на съедобные, условно-съедобные, несъедобные и ядовитые. Каждый гриб может содержать в себе компоненты, которые при определенных условиях могут вырабатывать токсины.
Непереносимость грибов. В грибах есть хитин – гребная клетчатка и не каждый желудок может его переварить. У детей до 12 лет и пожилых людей необходимого фермента для переваривания хитина очень мало.
Недостаточная обработка грибов или неправильная технология приготовления
Смешивание съедобных грибов и ядовитых в одной корзине (Чаще всего в корзину попадает бледная поганка). Даже маленький кусочек, который попадет в корзину или кастрюлю, может вызвать непоправимые последствия.
Первые симптомы отравления грибами: рвота, боли в животе, расстройства пищеварения.
Немедленно вызывайте медицинскую помощь или отправляйтесь в больницу. Время в данном случае может сыграть очень важную роль.
Если нет рвоты, то можно самостоятельно промыть желудок, принять энтеросорбент и пить солевые растворы. Но даже если вам стало легче – все равно быстро ехать к врачу.
Сохраните остатки грибов, чтобы врачам было легче установить диагноз и подобрать правильный препарат.
Не занимайтесь самолечением дома, при первых признаках отравления – немедленно обратитесь за медицинской помощью.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что специалисты назвали самые опасные и ядовитые ягоды в Украине.