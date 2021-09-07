Як не отруїтися грибами: ці поради допоможуть врятувати життя

Всі гриби діляться на їстівні, умовно-їстівні, неїстівні та отруйні. Кожен гриб може містити в собі компоненти, які при певних умовах можуть виробляти токсини.

Головні причини отруєння грибами:

Непереносність грибів. У грибах є хітин-клітковина і не кожен шлунок може його переварити. У дітей до 12 років і літніх людей необхідного ферменту для перетравлення хітину дуже мало.

Недостатня обробка грибів або неправильна технологія приготування

Змішування їстівних грибів і отруйних в одному кошику (найчастіше в кошик потрапляє бліда поганка). Навіть маленький шматочок, який потрапить в кошик або каструлю, може викликати непоправні наслідки.

Як не стати жертвою грибів

Не купуйте зібрані гриби або консервацію на ринку у випадкових продавців.

Перед покупкою в магазині варто уважно вивчити цілісність упаковування, прочитати інформацію про товар.

Не давайте гриби дітям до 10-12 років, літнім людям і дорослим з проблемами зі шлунком

Не залишайте дітей без нагляду в лісі, біля грибів, біля кошиків

У лісі збирайте тільки ті гриби, які знаєте добре. Якщо є сумніви - викидайте

Дивіться, де ви збираєте гриби - це повинні бути місця далеко від шосе, доріг, заводів. Тільки екологічно чисті місця, оскільки гриби здатні вбирати в себе всі токсини та хімічні речовини.

Якщо поруч з їстівним грибом росте отруйний - не беріть його. Спори грибів можуть змішуватися.

Збирайте гриби правильно: потрібно гриб зрізати ножем, оцінювати його структуру, колір і запах. Ходіть по лісі з плетеним кошиком, а не з пакетом.

Не пробуйте сирі гриби на смак і стежте, щоб цього не робили діти

У день збору грибів відразу ж переберіть їх, відсортуйте за видами, уважно переглянете кожен гриб. Всі червиві, перезрілі, в'ялі, сумнівні – викидайте.

Добре промийте гриби в день збору і проведіть термічну обробку. Різні види грибів потрібно готувати окремо.

Не зберігайте гриби в теплі - вони дуже швидко псуються

Всі гриби потрібно проварити дуже ретельно - від 30 хвилин і довше. А після - смажити, тушкувати або закручувати в банки

Не поєднуйте гриби з алкоголем і рибою

Що робити при підозрі на отруєнні грибами

Перші симптоми отруєння грибами: блювота, болі в животі, розлади травлення.

Негайно викликайте медичну допомогу або вирушайте в лікарню. Час в такому випадку може зіграти дуже важливу роль.

Якщо немає блювоти, то можна самостійно промити шлунок, прийняти ентеросорбент і пити сольові розчини. Але навіть якщо вам стало легше – все одно швидко їхати до лікаря.

Збережіть залишки грибів, щоб лікарям було легше встановити діагноз і підібрати правильний препарат.

Не займайтеся самолікуванням вдома, при перших ознаках отруєння - негайно зверніться за медичною допомогою.