Як не отруїтися грибами: ці поради допоможуть врятувати життя

В Україні розпочався грибний сезон і вже є перші жертви. У Вінницькій області загинуло двоє дітей, які швидше за все вживали гриби. За життя ще однієї дитини лікарі борються.
Як не отруїтися грибами і які правила потрібно знати, щоб зберегти життя – читайте в матеріалі нижче.
Всі гриби діляться на їстівні, умовно-їстівні, неїстівні та отруйні. Кожен гриб може містити в собі компоненти, які при певних умовах можуть виробляти токсини.
Непереносність грибів. У грибах є хітин-клітковина і не кожен шлунок може його переварити. У дітей до 12 років і літніх людей необхідного ферменту для перетравлення хітину дуже мало.
Недостатня обробка грибів або неправильна технологія приготування
Змішування їстівних грибів і отруйних в одному кошику (найчастіше в кошик потрапляє бліда поганка). Навіть маленький шматочок, який потрапить в кошик або каструлю, може викликати непоправні наслідки.
Перші симптоми отруєння грибами: блювота, болі в животі, розлади травлення.
Негайно викликайте медичну допомогу або вирушайте в лікарню. Час в такому випадку може зіграти дуже важливу роль.
Якщо немає блювоти, то можна самостійно промити шлунок, прийняти ентеросорбент і пити сольові розчини. Але навіть якщо вам стало легше – все одно швидко їхати до лікаря.
Збережіть залишки грибів, щоб лікарям було легше встановити діагноз і підібрати правильний препарат.
Не займайтеся самолікуванням вдома, при перших ознаках отруєння - негайно зверніться за медичною допомогою.
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