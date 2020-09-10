Отпуск превратился в кошмар: семья погибшего в Турции украинца рассказала подробности

В Турции от COVID-19 умер турист из Украины (Коллаж РБК-Украина)

Отпуск семьи из Закарпатья в Турции обернулся жуткой трагедией

В Турции умер турист из Закарпатья. Его семья оказалась в сложной ситуации, так как страховка покрывала только лечение, а вот средств на репатриацию тела домой не было. Жена погибшего рассказала, что с ними произошло во время отдыха на курорте.

Аттила и Виктория Лях вместе с 12-летней дочкой отправились в отпуск в Анталию, Турция. Однако их отдых превратился в жуткую трагедию. Первые три дня все было хорошо, а вот на четвертый день глава семьи почувствовал себя плохо. Перед отпуском семья не стала делать тесты на COVID-19, так как в этом не было необходимости. Они прилетели в Анталию 16 августа и уже через 3-4 дня Аттила Лях почувствовал ломоту в теле, у него появилась температура. Об этом сообщает ТСН.

Украинцы обратились к врачам, им сделали тест на коронавирус и у Аттилы он оказался положительным.

"Даже намека на нечто подобное не было. Плохо ему стало уже на четвертый день отдыха. Сначала думали, что кондиционер надул, потому что день перед тем так же плохо было мне. Мы принимали лекарства от гриппа. Мне помогли, а мужу - нет. После 3-х дней неудачного лечения и ухудшения самочувствия, и после того, как я перестала чувствовать вкусы и запахи, поняла, что же это такое. Мы обратились в местную клинику, чтобы осмотрели и оказали какую-то необходимую медицинскую помощь. Тогда и сдали тест ПЦР, который оказался положительным", - рассказала Виктория Лях.

Аттиле становилось все хуже и его перевели в реанимацию, было принято решение подключить его к аппарату искусственной вентиляции легких. 7 сентября мужчина скончался в больнице "Анадолу".

У Виктории тест был отрицательным, хотя были все признаки заболевания, а вот у 12-летней дочери Ляхов – положительный. Как рассказала мама девочки, дочка чувствует себя относительно хорошо.

С репатриацией тела у Виктории возникли проблемы. Страховая компания "ВУСО", где семья оформила документ, объяснили, что полис был обычным и в нем нет пункта о смерти. Кроме того, страховка была действительна с 22 августа по 4 сентября и в нем есть только пункт о 14 дней с начала заболевания COVID-19.

Компания вошла в положение семьи, и приняла решение взять на себя расходы по репатриации тела Аттилы Ляха домой. Стоимость такой процедуры – около 25 тысяч долларов.

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