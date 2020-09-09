Украинка умерла, ожила и вспомнила прошлую жизнь: летала над своим телом

Закарпатка смогла воскреснуть после смерти и вспомнить прошлую жизнь (фото: freepik)

Женщина с Закарпатья вспомнила прошлую жизнь после того, как умерла и воскресла

На Закарпатье произошел очень мистический случай с Камиллой Ковач. Женщина после операции на щитовидной железе пережила клиническую смерть. Она рассказала, что все это время летала над своим телом и наблюдала за происходящим - врачами, что пытались ее реанимировать, операционную, коридор больницы, морг.

Камилла даже видела в коридоре двоюродную сестру, которой медики сообщили, что ее больше нет в живых. Случилось это 20 лет назад в Тернополе, и жизнь женщины впоследствии уже не была прежней, пишет zakarpatpost.

Женщина не помнит, как пришла в сознание, но вспомнила, что в прошлой жизни была виноделом в Испании, и уже умирала, но от яда.

И хотя длинного светлого коридора она не видела, родственников не встречала, и не было ничего такого, о чем часто вспоминают пришедшие оттуда, Камилла пережила свою прошлую жизнь. Она говорит, что тогда так же задыхалась... но от яда.

"Мне дали наркоз и ввели в сон. Он был не таким, как обычно ночью. С одной стороны, я осознавала, что сплю, а с другой - мне снилось, что я тону в море... В этой жизни я никогда не была на море, ни разу, но во сне все было невероятно реальным... ко мне начала возвращаться память... я задыхалась и перед моими глазами проплывали картины моего прошлого..." - говорит женщина.

В своем "путешествии" она осознавала, что живет в Испании и у нее несчастливый брак, а муж хочет ее смерти.

"Я понимала, что живу в Испании, мой муж меня не любит, у него есть любовница, и он пытается от меня избавиться... потом он дает мне выпить вина с ядом, и я умираю... В то время мое воображение снова переносится к морю и я погружаюсь под воду, тону..." - добавила Камилла.

После этого она увидела перед собой темноту, а через мгновение - яркий свет. Это была лампа в операционной. Тогда она заметила свое тело, которое лежало измученное внизу, а вокруг суетились врачи. Потом тело женщины отвезли в морг, а в коридоре рыдала сестра. Когда она заметила страдания родного человека, захотела вернуться.

Интересно, что после возвращения Камилла начала играть на гитаре, хотя до этого не умела этого делать.

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