Відпустка перетворилася на кошмар: родина загиблого в Туреччині українця розповіла подробиці

У Туреччині від COVID-19 помер турист з України (Колаж РБК-Україна)

Відпустка сім'ї із Закарпаття в Туреччині обернулася страшною трагедією

В Туреччині помер турист з Закарпаття. Його сім'я опинилася у складній ситуації, через те, що страховка покривала тільки лікування, а ось коштів на репатріацію тіла додому не було. Дружина загиблого розповіла, що з ними сталося під час відпочинку на курорті.

Аттіла і Вікторія Лях разом з 12-річною донькою вирушили у відпустку до Анталії, Туреччина. Однак їх відпочинок перетворився в страшну трагедію. Перші три дні все було добре, а ось на четвертий день глава сім'ї відчув себе погано. Перед відпусткою сім'я не стала робити тести на COVID-19, оскільки в цьому не було потреби. Вони прилетіли в Анталію 16 серпня і вже через 3-4 дні Аттіла Лях відчув ломоту в тілі, у нього з'явилася температура. Про це повідомляє ТСН.

Українці звернулися до лікарів, їм зробили тест на коронавірус і в Аттіли він виявився позитивним.

"Навіть натяку на щось подібне не було. Погано йому стало вже на четвертий день відпочинку. Спочатку думали, що кондиціонер надув, тому що день перед тим так само погано мені було. Ми приймали ліки проти грипу. Мені допомогли, а чоловікові - ні. Після 3-х днів невдалого лікування та погіршення самопочуття, і після того, як я перестала відчувати смаки та запахи, зрозуміла, що ж це таке. Ми звернулися в місцеву клініку, щоб оглянули та надали якусь необхідну медичну допомогу. Тоді й здали тест ПЛР, який виявився позитивним", - розповіла Вікторія Лях.

Аттілі ставало все гірше і його перевели в реанімацію, було прийнято рішення приєднати його до апарату штучної вентиляції легенів. 7 вересня чоловік помер у лікарні "Анадолу".

У Вікторії тест був негативним, хоча були всі ознаки захворювання, а ось у 12-річної дочки Ляхів – позитивний. Як розповіла мама дівчинки, дочка почуває себе відносно добре.

З репатріацією тіла у Вікторії виникли проблеми. Страхова компанія "ВУСО", де сім'я оформила документ, пояснили, що поліс був звичайним і в ньому немає пункту про смерть. Крім того, страховка була дійсна з 22 серпня по 4 вересня і в ньому є лише пункт про 14 днів з початку захворювання COVID-19.

Компанія увійшла у становище сім'ї, і прийняла рішення взяти на себе витрати по репатріації тіла Аттіли Ляха додому. Вартість такої процедури – близько 25 тисяч доларів.

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