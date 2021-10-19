Отопительный сезон в Украине: в каких областях тепло появится еще не скоро

Ранее в Украине отопительный сезон стартовал ежегодно с 15 октября. Однако теплая погода внесла коррективы в это правило и подавать тепло теперь начинают только в том случае, если в течение трех суток в одном отдельно взятом регионе среднесуточная температура воздуха не поднимается выше +8 градусов. Решение о начале отопительного сезона принимает местная власть.

Где уже начали подачу тепла

В Луцке с 11 октября тепло начали получать больницы, садики, школы, учебные заведения, а после – начали включать отопление для местных жителей.

Во Львове с 11 октября уже стало тепло в больницах, поликлиниках, школах и садиках. Почти одновременно стали подавать тепло и в жилые дома. Как отметил мэр города, похолодание может привести к росту простуд, поэтому люди должны быть в тепле.

В Тернополе отопительный сезон стартовал 10 октября. Первыми подключили садики, школы, больницы и поликлиники, а с 12 октября батареи начали теплеть и в жилых домах.

Раньше всех отопительный сезон начали в Хмельницком – с 6 октября. Там включили тепло для лечебно-профилактических учреждений и в детских садах. А вот в бюджетных организациях тепло есть не везде – из-за увеличения стоимости.

Потеплели батареи и в Тернополе. Там начали подключать больницы и детские сады с 10 октября, а с 12 октября начало теплеть в жилых домах.

В Черновцах включили отопление 11 октября – в больницах, садиках и школах. А вот в жилые дома тепло начали подавать только с 18 октября.

В Чернигове начали подавать тепло согласно распоряжению мэра города Владислава Атрошенко – с 8 по 11 октября.

В Виннице с 8 октября батареи стали теплыми в школах, детских садах и больницах. А всем остальным дадут тепло, только когда температура воздуха будет ниже +8 градусов в течение трех суток.

В Харькове и Житомире с 11 октября дали тепло в больницы, детсады и другие здания социально-культурной сферы. Жилые дома начнут подключить в зависимости от температуры воздуха на улице.

Где батареи в Украине еще холодные

В Киеве подключили к теплу больницы, детские сады и школы. В жилых домах отопление начнут включать только 23 октября.

В Ивано-Франковске нет поставки газа в бюджетные учреждения, поэтому тепла нет даже в больницах, детских садиках, школах и социальных учреждениях. Точная дата включения отопления пока неизвестна.

В Днепре отопительный сезон еще не начали и ждут, пока среднесуточная температура воздуха опустится до +8 градусов.

В Одессе старт отопительного сезона запланирован на 1 ноября. Однако это ориентировочная дата, так как решение будет приниматься в зависимости от погодных условий.

В Запорожье после 20 октября проведут необходимые пусконаладочные работы. Отопление планируют включить 24-25 октября.