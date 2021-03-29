Отопительный сезон в Киеве могут продлить: названа причина

Когда отключают отопление в регионах Украины

Отопительный сезон в Украине длится с 15 октября по 15 апреля. Однако в этом графике возможны небольшие изменения, если среднесуточная температура воздуха выше +8 градусов держится более 3 суток весной или ниже +8 градусов – осенью.

В 2020 году благодаря погодным условиям отопление в Киеве начали отключать уже 8 апреля.

Когда отключат отопление в Киеве в 2021 году

"Завершить отопительный сезон город планирует согласно графику, но, если погода будет, как сейчас, "капризной" и холодной — мы готовы подавать тепло в дома киевлян исходя из среднесуточной температуры", - пообещал Виталий Кличко.

Он отметил, что отопительный сезон был непростым из-за сильных морозов, обильных снегопадов и значительных перепадов температур. Было много сложных аварий, которые пришлось устранять в аварийном режиме.

А что в других городах Украины?

Первым из больших городов готов завершить отопительный сезон Днепр. Об этом сообщает "Днепр Оперативный" со ссылкой на проект распоряжения мэра города Бориса Филатова. В документе указано, что котельные и тепловые сети готовы завершить отопительный сезон 1 апреля.

В Харькове решили дождаться официального завершения и прекратить подачу тепла только 15 апреля. Такое же решение приняли и в Кропивницком.

Единственный город, который досрочно закончил отопительный сезон – это Хуст на Закарпатье. Там начали отключать отопление сегодня, 29 марта.