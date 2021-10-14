Отопительный сезон: эксперт призвал украинцев экономить и теплее одеваться

В нынешнем отопительном сезоне украинцам рекомендуют экономить и снижать уровень обогрева в своих квартирах. По мнению менеджера по энергетическим проектам YASNO Сергея Свистюка, в стране не успели заблаговременно подготовиться к отопительному сезону, и гражданам стоит задуматься о более эффективных способах энергосбережения.
Об этом эксперт заявил в эфире канала "Украина 24".
"Нужно экономить, снижать температуру в помещениях до той, которую может выдержать человек", - призвал специалист.
Также Свистюк считает, что украинцам следует отвыкать от привычных температур в отапливаемых домах в зимний сезон на уровнях 20-25 градусов, и прибегать к экономии.
"Потому что эта зима может показать, что мы не в полном объеме до сих пор занимались энергоэффективностью, энергосбережением", - говорит эксперт.
Чтобы меньше платить и экономить он призвал во время отопительного сезона 2021/2022 граждан, которые используют дополнительное отопление для обогрева, запастись теплой одеждой и снижать температуру в помещениях.
"Я рекомендую всем снижать температуру с 20 градусов до 17 или 18. Возможно, кто-то может и до 16 градусов понизить. Найти свитерочки, жилетки, теплые штанишки и носки. Это позволит и энергии меньше потреблять и быть здоровым", - рассказал Свистюк.
Напомним, ранее в КГГА рассказали, что киевляне могут получить отопление раньше запланированного срока, и объяснили, что для этого нужно.
Также сообщалось, что Закарпатская, Полтавская и Львовская области объявили чрезвычайную ситуацию из-за поставки газа бюджетным учреждениям.