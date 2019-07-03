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Отомстили за медиков: в сети появилось яркое видео разгрома боевиков на Донбассе

STYLERЖизнь    03.07.2019 - 16:23
Отомстили за медиков: в сети появилось яркое видео разгрома боевиков на Донбассе
Военные ВСУ разгромили позиции боевиков на Донбассе (фото: коллаж РБК-Украина)

Украинские военные нанесли сокрушительный удар по боевикам на Донбассе

Военные ВСУ нанесли мощный удар по позициям боевиков на Донбассе и отомстили таким образом за смерть украинских медиков. Соответствующее видео опубликовал волонтер Юрий Мисягин на своей странице в Facebook.

ВСУ достали террористов, окопавшихся в укрытиях под землей на высоте. У боевиков был отличный обзор для того, чтобы контролировать большую территорию и обстреливать позиции ВСУ.

Бойцы из боевой разведывательной группы К-2 из 54-й бригады подняли волонтерский дрон на самый верх террикона и все засняли. Потом они проанализировали видео и оценили обстановку.

Военные ВСУ разгромили позиции боевиков на Донбассе (видео: facebook.com/yury.mysyagin)

И когда вся подготовительная работа была проведена, двумя выстрелами были разнесены два гнезда боевиков.

По словам воина ВСУ и блогера Мартина Бреста, в результате этого была уничтожена техника противника, один боевик был убит и еще двое ранены.

Отомстили за медиков: в сети появилось яркое видео разгрома боевиков на Донбассе

Скриншот с видео

Напомним, что воины ВСУ дали мощный отпор врагу на Донбассе. Оккупанты обстреляли позиции украинских военных 32 раза. Кроме того, боевики использовали запрещенное оружие.

Ранее сообщалось, что Украинские военные разгромили позицию боевиков на Донбассе с помощью военного беспилотника.

Мы также писали о том, что украинские военнослужащие уничтожили снайпера оккупантов, который длительное время тревожил наших воинов и принес немало бед.

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