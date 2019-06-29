Применяли запрещенное оружие: воины ВСУ дали мощный отпор врагу на Донбассе

На Донбассе воины ВСУ дали отпор оккупантам (иллюстративное фото: РБК-Украина)

На Донбассе украинские бойцы достойно ответили на обстрел врагов

28 июня на Донбассе оккупанты обстреляли позиции ВСУ 32 раза, в том числе применили запрещенное вооружение. Среди украинских военнослужащих потерь, к счастью, не обнаружено. Об этом информирует ООС в соцсети Facebook.

"28 июня вооруженные формирования Российской Федерации 32 раза нарушили режим прекращения огня. Из них 16 раз - с применением запрещенного минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - указано в посте.

Отмечается также, что враг 13 раз обстрелял позиции ВСУ. А в районе оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 19 раз.

"За минувшие сутки потерь среди украинских военнослужащих нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям. По данным разведки, 28 июня трех оккупантов уничтожено, и еще трое ранены", - написали в ООС.

На Донбассе воины ВСУ дали отпор оккупантам (скриншот :facebook.com/Операція об'єднаних сил)

Напомним, что на Донбассе украинские военные нанесли оккупантам мощный удар, в результате чего были ликвидированы три огевые точки возле Докучаевска Донецкой области, а боевики понесли серьезные потери.

Как сообщалось ранее, недавно на Донбассе военные ВСУ ликвидировали снайпера оккупантов, который длительное время тревожил бойцов и принес немало бед. В сети показали видео.

Также мы писали о том, что на днях в интернете было опубликовано видео, как военные ВСУ нанесли сокрушительный удар по опорному пункту девятого полка российско-оккупационных войск.