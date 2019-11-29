Відібрані життя і зламані долі: в мережі показали чорно-білу реальність Донбасу (фото)

Донбас в 2019 році (фото: mil.gov.ua)

В мережі опублікували чорно-білі фотографії окупованого Донбасу

У мережі показали жахливі наслідки війни на Донбасі. На сторінці фонду "Повернись живою" опублікували чорно-білі фотографії суворої реальності Донбасу. На знімках можна побачити вражаючі пейзажі місцевості після обстрілів, які там велися.

"Кілометри випаленої української землі, гори цегли на місці колишніх будинків, відібрані життя, зруйновані долі. Це все, що залишає після себе "русский мир". Все, що він несе, – пустка, руїна, горе, війна", – написали під фотографіями.

Наслідки війни на Донбасі (facebook.com/backandalive)

В коментарях українці відзначили, що такі фотографії варто показувати частіше, щоб люди не забували, що несе "русский мир".

Не віриться, що це у нас, в Україні, в XXI столітті. Воістину "братська любов", будь вона не ладна!

Ширше показувати треба таке світу хоча російський світ настільки вьедливая штука що скажуть любителі ви все брешете це не ми нас там немає.

Німі беззаперечні докази "братньої любові" .... Я досі не можу зрозуміти що заборгувала України особам які покликали це в свій дім.

Боже, зупини цю війну, дай світу спокій нашому народові.

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